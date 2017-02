Calicho Ruiz entrena con su nuevo equipo

Después de cerca de 10 años de estar en los campos de entrenamientos con el uniforme de los Filis de Filadelfia, el receptor panameño Carlos Ruiz ahora practica en el arranque de este 2017 con el número 52 de los Marineros de Seattle.

Ruiz, quien jugó 11 campañas con Filadelfia y parte de la última con los Dodgers de Los Ángeles (2016), ahora está en un nuevo equipo en el que busca tener la oportunidad de llegar a los playoff y soñar con otro anillo de Serie Mundial.

Lanzadores y receptores de los Marineros empezaron las prácticas en Arizona, Estados Unidos, y el panameño es uno de los que aporta la cuota de experiencia en el equipo de la División Oeste de la Liga Americana y que es dirigido por Scott Servais.

Calicho Ruiz, de 38 años, llega al equipo de Seattle para ser el receptor suplente de Mike Zunino, aunque el mánager Servais adelantó en días pasados que el panameño podría estar jugando entre 60 y 70 partidos este 2017.

Con los Filis, Ruiz siempre utilizó el número 51, lo mismo en su breve paso por los Dodgers. Ahora, utilizará el 52.

El número 51 con los Marineros los utilizaron en su momento Randy Jhonson y el más reciente el japonés Ichirio Suzuki hasta 2012.

La pasada temporada Ruiz bateó para .264 con ocho dobles y tres cuadrangulares. En su carrera, tiene 908 imparables.

The sound of ball hitting mitt has arrived...the sound of ball meeting bat is just a few days away. #MarinersSTpic.twitter.com/ofUERuXKgt