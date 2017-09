Calicho Ruiz pega jonrón y Marineros vencen a Atléticos

El panameño Carlos Ruiz pegó su tercer cuadrangular de la temporada y aportó este domingo en la victoria de los Marineros de Seattle 10-2 sobre los Atléticos de Oakland.

Ruiz, quien es el receptor suplente de los Marineros, pegó su cuadrangular en el sexto episodio ante los envíos de Santiago Casilla.

Carlos Ruiz hits a solo home run for his 3rd home run of the season!!! #WelcomeBackBaseballpic.twitter.com/hsmDjChR6O