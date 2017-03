El Camp Nou 'debe ser una olla de presión', pide Luis Enrique

El técnico del Barcelona Luis Enrique afirmó este martes encarar con optimismo el partido contra el Paris Saint-Germain del miércoles y pidió a los barcelonistas acudir al Camp Nou para convertirlo en "una olla a presión" ante la necesidad de remontar un 4-0 adverso.

"Llegamos a este partido en buenas circunstancias, ha mejorado nuestro rendimiento, y con más posibilidades de poder afrontar el partido. Tenemos que ser optimistas", afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final de la 'Champions' contra el PSG.

"A pesar de que el resultado de la ida es muy claro, estamos sólo a mitad de eliminatoria, lo que quiere decir que en 90 minutos pueden pasar infinidad de cosas. Espero que sean positivas", aseguró el técnico azulgrana.

"Tenemos que ir generando a través de nuestro dominio ser superiores al rival, que es el objetivo para tener un marcador amplio, hacer muchas cosas muy bien en ataque y en defensa, y esto contra un rival así tiene su dificultad", explicó.

El técnico azulgrana no quiso adelantar ni alineación ni sistema táctico.

"No significa que luego lo podamos conseguir, no significa que el rival no pueda hacer algún gol, pero estoy convencido de que en algún momento esto que parece de momento muy difícil, muy complejo va a estar cerca, y con estar cerca, nuestra moral irá en aumento y la del rival decreciendo", consideró.

"Estamos a mitad de eliminatoria, si nos marcaron cuatro goles, nosotros podemos marcar seis. Lo hemos hecho esta temporada y no solo una vez sino muchas veces. No hay que volverse loco, pensar que hay que marcar no sé cuantos goles en no sé cuantos minutos", afirmpo Luis Enrique, insistiendo en que "mañana no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar".

Por ello, el técnico azulgrana pidió todo el apoyo del público: el Camp Nou "debe ser una olla a presión para incentivar a nuestros jugadores, motivarles para que no haya desaliento".jed-gr/psrAgencia AFP