Canelo Álvarez y Chávez Jr. dan con el peso pactado

Solo resta esperar el campanazo del primer asalto para despejar las dudas de quién es el mejor boxeador mexicano de la actualidad, Saúl 'Canaelo' Álvarez o Julio César Chávez Jr.

Ambos púgiles dieron este viernes con el peso pactado (164.5 libras) al registrar en la balanza 164 y se declararon listos para el combate que se llevará cabo este sábado 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Para este combate no hay títulos en juegos y parte de la promoción se ha dirigido a destacar que se trata de orgullo y honor.

La ceremonia del pesaje se desarrolló con el clásico espectáculo al estilo de Las Vegas, con un recinto (MGM Grand) lleno, en el que los vítores y aplausos prevalecieron cuando cada boxeador hizo su respectiva entrada levantando las manos en señal de triunfo.

Canelo Álvarez tiene marca de 48-1-1 con 34 nocauts, su única derrota fue ante Floyd Mayweather. Mientras que Chávez Jr. acumula foja de 50-2-1, 32 triunfos por la vía rápida.

De acuerdo con los reportes sobre las apuestas, Canelo Álvarez es el favorito 7-1.

La bolsa en ganancias está estimada en 6 millones de dólares para Chávez Jr. y cerca de 20 millones para Canelo Álvarez.

