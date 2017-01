Cardenales son sancionados por 'hackeo' a Houston

Los Cardenales de San Luis perdieron sus primeras dos selecciones del draft amateur de este año, cediéndolas a Houston, y tendrán que pagar una multa de 2 millones de dólares por el hackeo del sistema de correo electrónico de los Astros y la base de datos de su programa búsqueda de talentos

Las sanciones fueron anunciadas este lunes por el inusual caso de delitos informáticos que involucró a dos clubes de las Grandes Ligas.

El comisionado Rob Manfred también dictaminó la suspensión de por vida a Christopher Correa, ex ejecutivo de los Cardenales.

San Luis resignará las selecciones generales 56 y 75 del draft de junio. Además, tienen un plazo de 30 días para pagarle el dinero a Houston.

Correa se declaró culpable de cinco cargos de acceso sin autorización a una computadora protegida de 2013 al menos a 2014 y en julio del año pasado fue sentenciado por un juez federal a 46 meses de prisión y a pagar a los Astros 279 mil 38 dólares en concepto de resarcimiento.

Al momento de su despido a principios de julio de 2015, Correa se desempeñaba como director de promoción de peloteros de los Cardenales.

Reporte Giles Kibbe, el director de asuntos legales de los Astros, indicó que Correa pudo entrar al sistema de los Astros en 60 ocasiones en dos años.

"Aunque la conducta del señor Correa no fue autorizada por los Cardenales, como norma de las Grandes Ligas, hago responsable a los Cardenales por su conducta", escribió Manfred en su fallo.

"Un club sufre un daño material cuando un empleado de otro club obtiene información confidencial y privilegiada, en particular una intromisión con este tipo de alcance. Además, como resultado de la conducta del señor Correa, los Astros fueron afectados por la difusión (del caso) y tuvieron que soportar el tiempo, gastos y distracción de investigaciones del gobierno y Grandes Ligas".

El director ejecutivo de los Cardenales Bill DeWitt Jr. indicó en una declaración escrita que "los resultados coinciden plenamente con nuestra propia investigación de que esta actividad se limitó a un solo individuo".

Los Astros indicaron que "esta compensación sin precedentes del despacho del comisionado transmite un mensaje claro sobre la gravedad de estas acciones".

Correa fue empleado de los Cardenales entre 2009-2015. Justo antes de anunciarse su sentencia en 2016, Correa dijo a través de una carta sentirse "abrumado por el remordimiento y por el arrepentimiento".

"Violé mis propios valores, me equivoqué. Me comporté vergonzosamente", señaló en ese entonces. "Todo este episodio representa lo peor que he hecho en mi vida, de lejos".

Los fiscales aseguraron que las acciones de Correa le costaron a los Astros 1.7 millones de dólares, tomando en cuenta el uso que le dieron a la información para seleccionar jugadores.

El gerente general de los Astros Jeff Luhnow señaló a la prensa en junio de 2014 que el equipo fue víctima de piratas cibernéticos que lograron tener acceso a los servidores e información sobre las negociaciones de cambios del club.

San Luis ya había perdido su primera selección, la número 19, como compensación por fichar al jardinero Dexter Fowler en la agencia libre. La primera selección de los Cardenales pasa a ser la número 94. Los Astros tendrán cinco turnos en los primeros 94.