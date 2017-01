Carlos Tévez dice adiós al Boca Juniors, dice que se va 'por no estar al 100%'

El delantero argentino Carlos Tévez, cuyo fichaje por el Shanghai Shenhua se hizo oficial a finales de diciembre, se despidió de los seguidores de Boca Juniors en un video colgado en las redes sociales, en el que afirmó que se marcha por un declive físico, dando a entender que no se va a China por dinero.

"Creía que debía estar al 100 por ciento y no podía estar al 99% porque sino le iba mal al club, eso es lo que se me pasó por la cabeza", explicó el 'Apache' en el video, desde Dubái, donde pasó la revisión médica con su nuevo club.

Carlos Tévez, de 32 años, que cumplirá 33 el 5 de febrero, percibirá una cifra cercana a los 40 millones de dólares por temporada en cada una de las dos que firmó con el conjunto chino, lo que convertirá al exdelantero de la Juventus y del Mánchester United en el futbolista mejor pagado del mundo.

Tévez aprovechó para despedirse de la afición de su club de formación, Boca Juniors.

"Quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil de tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo. A veces uno tiene que tomar decisiones", expresó el delantero argentino.

"Uno sabe lo que es estar el día a día en el club que ama, con todas las presiones que uno tiene dentro del club, más con todo el cariño y apoyo que me dio siempre la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico y mis compañeros", añadió.