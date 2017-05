Cerveceros suben a Grandes Ligas al panameño Paolo Espino

Después de una larga carrera en ligas menores, el panameño Paolo Espino cumplirá su sueño de llegar al béisbol de las Grandes Ligas, al ser promovido este jueves por los Cerveceros de Milwaukee.

Espino, de 30 años, estaba jugando en la Liga del Pacífico de la categoría Triple A, con el equipo Sky Sox, registrando marca de 4-0 en siete aperturas.

De acuerdo con un reporte de los Cerveceros de Milwaukee, el técnico del equipo, Craig Counsell, adelantó que el diestro panameño será el abridor este viernes ante los Cachorros de Chicago, actuales campeones de la Serie Mundial.

Una vez Espino haga el primer lanzamiento en el Wrigley Field de Chicago (1:20 p.m.), se convertirá en el panameño número 58 que juega en las Mayores. Por los Cachorros fue anunciado para lanzar el también derecho Eddie Butler, quien tiene marca de 1-0 y efectividad de 0.00 esta campaña.

Paolo Espino empezó su carrera como pelotero profesional con los Indios de Cleveland en 2007, también jugó en las categorías menores para los Nacionales de Washington de 2014 a 2016, y este año lo hace para Milwaukee.

En la categoría Triple A, con los Cerveceros tuvo marca de 4-0, con 11 carreras permitidas en 39 entradas lanzadas. Dio 5 base por bolas y recetó 40 ponches.

"Nunca me he dado por vencido, siempre he estado ahí luchando, haciendo lo mejor que se pueda", afirmó Espino al programa radio 'Frecuencia Deportiva' por Radio Panamá.

"Gracias a Dios se dio la oportunidad y mañana es el momento. Le pido a Dios que todo salga bien", agregó el istmeño quien no escondió su emoción por ser ascendido y que está ansioso por treparse en el montículo para lanzar.

Espino afirmó que no está presionado, tomando en cuenta que su debut será en casa de los campeones Cachorros de Chicago. "Estoy mentalizado en que es un juego más, hacer lo mejor que pueda y darle al equipo (Cerveceros) la oportunidad de ganar, eso es lo primordial".

Una vez Espino entre en acción, será el tercer panameño que debuta en las Grandes Ligas en 2017, luego del ascenso de Allen Córdoba con los Padres de San Diego y Johan Camargo con los Bravos de Atlanta.

Con esta promoción del capitalino Espino, serán cinco los panameños en la Gran Carpa: el receptor Carlos Ruiz (Marineros), el lanzador Randall Delgado (Diamondbacks), el jugador de cuadro y jardinero Allen Córdoba (Padres), el jugador de cuadro Johan Camargo (Bravos).