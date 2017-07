Clijsters y Roddick, al Salón de la Fama del tenis

La belga Kim Clijsters y el estadounidense Andy Roddick, ex campeones de Grand Slam, están entre las cinco personas que serán admitidas este sábado en el Salón de la Fama del tenis internacional, en Newport, Estados Unidos.

También serán admitidos junto a las leyendas mencionadas la medallista en silla de ruedas paralímpica, la holandesa Monique Kalkman-van den Bosch, el periodista e historiador de tenis Steve Flink y el fallecido Vic Braden, un instructor de tenis que murió en 2014 a los 85 años.

Clijsters, de 34 años de edad, ganó el US Open en 2005, 2009 y 2010 y el Abierto de Australia en 2011. La belga pasó 19 semanas en la cima del escalafón femenino (WTA) y terminó con un expediente de carrera en el circuito femenino de 523 victorias y 127 derrotas, además con 41 títulos en su palmarés antes de retirarse en 2012.

"Me siento muy honrada", afirmó Clijsters. "Es un gran honor estar en una lista con tantos grandes jugadores de tenis que admiré cuando yo estaba creciendo y algunos grandes jugadores con los que jugué en mi carrera", añadió.

Por su parte, Roddick ganó su único título de Grand Slam en 2003, el US Open, perdiendo en otras cuatro finales de torneos grandes ante el suizo Roger Federer.

Se retiró después del Abierto de Estados Unidos de 2012 con 32 títulos en la ATP y balance de victorias y derrotas de 612-213.

"Es realmente especial", afirmó Roddick. "Me encanta este deporte y me encanta formar parte de él. Me emociona saber que mi presencia en el deporte será para siempre parte de la historia del tenis y me siento increíblemente honrado de ser incluido".

Kalkman-van den Bosch fue diagnosticada con cáncer a los 14 años y quedó paralizada por debajo de la cintura.

La holandesa ganó el oro paralímpico de 1984 en el tenis de mesa, luego cambió al tenis en silla de ruedas, sumando tres títulos más para convertirse en la primera mujer en ganar medallas de oro paralímpicas en dos deportes individuales diferentes.

Flink, un corresponsal de radio y estadístico para la cobertura televisiva, fue autor de dos libros sobre los mejores partidos de la historia del tenis.

Por último, Braden fue un pionero en unir la investigación científica con el entrenamiento en tenis.