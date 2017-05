Cloud Computing y Javier Castellano ganan el Preakness

El tener un caballo descansado puede ser una ventaja en la Triple Corona. Cloud Computing no acudió al Derby de Kentucky, en el que el eventual ganador Always Dreaming y Classic Empire protagonizaron un vibrante duelo en el fango en Churchill Downs.

Dos semanas después, Cloud Computing vino de atrás para superar a esos dos caballos este sábado en el Preakness, desafiando los pronósticos.

Se convirtió en el primer ejemplar que se salta el Derby y ganar la segunda carrera de la Triple Corona desde la yegua Rachel Alexandra en 2009.

"Parte de la razón de nuestra victoria hoy fue porque fuimos pacientes y no arrojamos a un caballo inexperto contra 20 caballos en el Derby, y en una pista muy complicada”, declaró Seth Klarman, uno de los dueños de Cloud Computing. “Tomamos la decisión correcta”. Con la monta del venezolano Javier Castellano,

Cloud Computing cubrió la distancia de mil 910 metros en un tiempo de 1 minuto 55.98 segundos. Fue la segunda victoria de Castellano en una carrera de la Triple Corona. El venezolano de 39 años de edad condujo a Bernardini al triunfo en el Preakness de 2006.

Castellano forma parte de una familia con una gran pasión por la hípica. Su padre, tío y hermano han sido jinetes.

"Hemos trabajado por mucho tiempo para este momento”, afirmó Castellano, quien el mes pasado fue elegido para el Salón de la Fama del Hipismo. "Esto es sensacional para la familia".

La edición 142 del Preakness se promocionó como otra pulseada entre Always Dreaming y Classic Empire, y así lo fue en la salida. Classic Empire dejó atrás a Always Dreaming al entrar a la recta final. Parecía que Classic Empire se lleva la victoria, pero Cloud Computing apareció por fuera y le superó en la meta por apenas una cabeza.

Cloud Computing, con un favoritismo de 13-1 en las apuestas, fue uno de los cinco caballos que se presentaron en el Preakness tras no participar en el Derby hace dos semanas.

Always Dreaming acabó en un distante octavo puesto entre los 10 caballos que tomaron la largada en una tarde fría y nublada en el hipódromo de Pimlico.

"No tenemos excusas”, dijo Todd Pletcher, el entrenador de Always Dreaming. "Pudimos posicionarnos donde queríamos, y creo que tuvimos poco tiempo. Corrió tan fuerte en el Derby y hoy no fue su día”.

Fue la primera derrota de Always Dreaming en cinco carreras este año. Ganó las primeras cuatro con un margen combinado de 23 cuerpos y un cuarto. Senior Investment entró tercero, cuatro cuerpos y dos tercios detrás. Lookin At Lee, segundo en el Derby, figuró cuarto.

El entrenador Chad Brown se apuntó su primera victoria en una carrera de la Triple Corona. La carrera convocó una concurrencia récord de 140 mil 327 espectadores.