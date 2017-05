Comisionado de MLB quiere partidos en Europa

El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred sigue esperanzado de que el béisbol pueda jugar partidos de temporada regular en Europa por primera vez en 2019.

Grandes Ligas esperaba realizar partidos en Europa en 2018, posiblemente entre los Yankees y Medias Rojas en el estadio Olímpico de Londres, pero decidió que no tenía tiempo suficiente para planificar el evento.

“Es algo que nos gustaría mucho hacer en 2019”, afirmó Manfred este jueves. “No puedo afirmar que vamos a hacerlo. No puedo ofrecerte un porcentaje (de certeza), pero sí creo que llegó el momento, ya sea en 2019 o poco después, de jugar en Europa”.

TRANSMISIONES POR FACEBOOK

Por otro lado, Facebook transmitirá un partido del béisbol de Grandes Ligas cada viernes a partir de esta semana, anunció Manfred.

El paquete de transmisiones por Facebook, de 20 partidos, utilizará la señal de uno de los equipos involucrados. El primer encuentro será el de este viernes entre Colorado y Cincinnati.

“Es muy importante para nosotros poder experimentar con un socio nuevo en este sector”, destacó Manfred.

La transmisión por Twitter de un partido cada viernes, que comenzó el 7 de abril, será cambiada a los martes.

Dan Reed, jefe del área deportiva de Facebook, informó en un comunicado que “los partidos de béisbol son experiencias de comunidad únicas y abarcadoras, ya que lo la conversación y los rituales en las gradas son tan importantes para los fanáticos como la acción en el terreno”.

“Al transmitir un partido semanal por Facebook, Grandes Ligas puede recrear esta experiencia social a nivel nacional”, agregó.

CAMBIO DE MARCA PARA UNIFORMES

Under Armour reemplazará en 2019 a Majestic Athletic como fabricante oficial de uniformes del béisbol de Grandes Ligas, un año antes de lo que estaba programado.

Fanatics Inc. y Grandes Ligas anunciaron un acuerdo en diciembre que otorgaba a esa compañía los derechos para fabricar y distribuir mercancía a partir de 2020.

Fanatics firmó un contrato el mes pasado para comprar Licensed Sports Group de VF Corp., incluyendo la fábrica de Majestic Athletic en Easton, Pennsylvania, donde se fabrican las camisetas de los equipos y otros productos para los fanáticos.

El comisionado de las mayores, Rob Manfred, dijo que la mercancía para fanáticos de Under Armour estará disponible el próximo año, y que Under Armour será utilizado para fabricar la ropa que los equipos utilizan en el dugout a partir de la postemporada de 2018. El cambio completo a uniformes Under Armour será en la temporada de 2019.