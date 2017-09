Crece ola de protestas en la NFL tras críticas de Donald Trump

Una ola de protestas azotó los partidos de la Liga Nacional de Football Americano (NFL) este domingo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera que los jugadores que se manifestaran contra la desigualdad racial durante el himno nacional fueran despedidos.

Decenas de jugadores de la liga se arrodillaron durante los partidos del domingo mientras se escuchaba el himno de Estados Unidos en el estadio, en la manifestación más grande desde que el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick iniciara esta forma de protesta en 2016.

La primera protesta tuvo lugar en el juego de la NFL en Londres entre los Jacksonville Jaguars y Baltimore Ravens en el estadio de Wembley, cuando cerca de una docena de jugadores de ambos equipos se arrodillaron durante el himno mientras que otros permanecieron de pie con los brazos entrelazados.

Ravens and Jaguars showed unity during the national anthem today during pregame. #NFL #unity pic.twitter.com/w3JdcQ6Dtk

Entre los que se cruzaron de brazos estuvo el dueño de los Jacksonville Jaguars, Shad Khan, quien donó un millón de dólares a la campaña electoral de Trump en 2016.

Khan emitió más adelante una declaración en la que califica los comentarios recientes de Trump como un gesto "divisivo y polémico".

"Por eso es importante para nosotros, y personalmente para mí, mostrar al mundo que aunque podamos diferir a veces, podemos y debemos estar unidos en el esfuerzo por ser mejores como pueblo y como nación", dijo Khan.

Las protestas de Londres fueron emuladas a través de los Estados Unidos en los otros partidos de la NFL.

En Foxborough, alrededor de 15 miembros del campeón del Super Bowl, los New England Patriots, se arrodillaron durante el himno nacional.

El quarterback estrella Tom Brady enlazó su brazos con sus compañeros. El propietario de los Patriots, Robert Kraft, un amigo de Trump que también donó a su campaña, emitió una declaración diciendo que estaba "profundamente decepcionado" por las declaraciones de Trump el viernes.

En Chicago, los Pittsburgh Steelers decidieron permanecer en su vestuario durante el himno antes de su choque con los Osos.

El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, que es negro, dijo que la decisión no tenía la intención de ser irrespetuosa, sino más bien calculada para "alejarnos de la circunstancia". "Estos son tiempos muy divisorios para nuestro país", dijo Tomlin a la televisión CBS. "Para nosotros como equipo de football se trata de permanecer unidos".

Un jugador de los Steelers, el tackle Alejandro Villanueva, ex Ranger del Ejército y veterano de guerra de Afganistán, fue el único que estuvo fuera del túnel para escuchar el himno.

Villanueva nació en la base naval aérea de Meridian, en Misisipi, hijo de un oficial de la Armada española que trabajaba para la OTAN.

En Detroit, Rico LaVelle, encargado de interpretar el himno nacional, puso una rodilla en tierra al final de su actuación. Al menos ocho jugadores de los Detroit Lions fueron vistos de rodillas durante el himno, mientras que otros enlazaron sus brazos antes de su juego con los Halcones de Atlanta.

Rico LaVelle, who sang the national anthem before the Falcons-Lions game, ended it on one knee.