Crisis económica del Blooming alcanza al panameño Blas Pérez

El Club Blooming está en medio de una crisis económica que alcanza a los jugadores, entre ellos el delantero panameño Blas Pérez, a quien no le han pagado su salario.

Desde el pasado fin de semana, el equipo de Santa Cruz quedó sin presidente cuando Wilfredo Añez renunció al cargo y su sucesor de forma interina se escogerá en las próximas horas, informaron medios bolivianos.

Sobre el particular, Pérez afirmó en una entrevista radial que no le han pagado su salario del primes mes y el próximo 13 de abril cumple los dos meses de estar en el plantel.

“El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso. La realidad. Es un tema preocupante, soy de los jugadores que no aguantan mucho estas cosas y voy agarrando mis cosas y me voy. Así de sencillo, porque eso no debe ser así. Yo no sabía realmente la historia de lo que estaba pasando aquí, o si no lo hubiera pensado”, fue lo que comentó Blas Pérez en la entrevista con el programa Blooming Noticias, que fue publicado en Facebook, el fin de semana.

El atacante sostuvo que la decisión de participar en la liga de Bolivia la tomó porque quería jugar en un mejor nivel para seguir formando parte de la selección panameña, que sigue en carrera por ir al Mundial de Rusia 2018.

Agregó que le ha gusta el ambiente del equipo y que la diferencia económica de lo que ganaba con el Árabe Unido de Colón, era cerca de 3 mil dólares.

“Te voy a ser sincero, la diferencia fueron 3 mil dólares... Y no es nada, yo muy bien me pude haber quedado en Panamá porque no sabía la historia de lo que realmente estaba pasando aquí”, afirmó el panameño.

Después de jugar en la MLS de Estados Unidos hasta 2016, Pérez regresó al fútbol panameño y se sumó las filas del Árabe, con quien participó en dos partidos.

Su equipo Blooming marcha cuarto en la liga boliviana con 16 puntos, a dos del líder Bolívar.

“La 'papa caliente' en Blooming es la millonaria deuda y los salarios retrasados de los futbolistas. Al primer plantel se le debe tres meses. Hubo una promesa de pago esta semana, pero aún no se ha cumplido, informó por su parte el Diario Diez de Bolivia.

