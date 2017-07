Cristóbal Girón, al frente del equipo juvenil de Coclé

El experimentado técnico panameño Cristóbal Girón estará al frente de la novena juvenil de Coclé para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol, confirmó este miércoles la liga provincial coclesana.

Girón, quien suma ocho títulos como director en los torneos juveniles, todos con Panamá Metro, destacó que está complacido con esta oportunidad de dirigir a una provincia con mucho talento.

“Pienso que es una provincia que me he preguntado, 'que siempre gana las categorías menores, por que en la juvenil no está entre los cuatro (semifinales) o los dos primeros”, afirmó Girón, quien comentó que tomó la decisión al no tener otras ofertas y la liga de Panamá Metro no formalizó una propuesta.

“El personal humano lo tienen, que son los atletas. Vamos a ver, dando el porcentaje nuestro..., logremos cambiar la mentalidad, pienso que ahí es donde está todo”, resaltó sobre el cambio que representa jugar en las categorías menores y en un nivel juvenil.

Girón, quien también tiene una corona como mánager del nivel mayor (Metro), resaltó la importancia de trabajar en la psicología tal como lo hizo con la liga metropolitana que marcó una época en estos torneos, además en su paso por Panamá Oeste.

“Hemos trabajado con psicólogos, porque es importante en esta edad de rebeldía, hay que tener mucho tacto para tratarlos, explotarle todo lo positivo. Trabajando más el aspecto mental creo que va haber mejor resultado porque los fundamentos todos los sabemos”.

Toba Girón precisó que va con el mismo plan para Coclé, con una fase de entrenamiento de tres meses que incluyen los partidos de fogueo.

“El trabajo que pienso hacerle a ellos es el mismo que hice acá en Panamá Metro. En tres meses tendremos gran cantidad de juegos de fogueo; interescuadra, con los del mayor.., así que nos va a dar una oportunidad. En octubre debo estar de lleno con la provincia de Coclé.

En un comunicado la Liga Provincial de Coclé se precisa que el técnico de la categoría mayor será Ubaldo Ramos II y que posteriormente se anunciará la conformación del cuerpo técnico de ambas categorías.