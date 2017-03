Cruz y Polanco lideran triunfo de Dominicana sobre Venezuela

República Dominicana se acercó este jueves a un nuevo título en el Clásico Mundial de Béisbol gracias a impresionantes jonrones de Nelson Cruz y Gregory Polanco.

Los dominicanos también lanzaron con acierto en su victoria 3-0, que dejó a Venezuela al borde de la eliminación.

"Comprendemos la importancia de este juego y lo que teníamos que hacer", dijo Cruz tras su tercer vuelacercas del torneo. "Nos despertamos. Teníamos que empezar a movernos".

República Dominicana (1-1) había ganado 11 juegos seguidos del Clásico hasta que cayó el martes ante Puerto Rico en su primer juego del Grupo F. Por su parte, Venezuela (0-2) perdió el miércoles ante Estados Unidos. Los estadounidenses se enfrentan este viernes a Puerto Rico.

Los boricuas se verán las caras con Venezuela el sábado, cuando República Dominicana se medirá con Estados Unidos. Los dos primeros equipos irán a las semifinales en el Dodger Stadium. El ganador del Grupo F jugará contra Holanda el lunes, mientras que el finalista se enfrentará el martes a Japón. El juego por el campeonato es el miércoles.

Cruz pegó un jonrón ante Arcenio León al inicio del octavo. El sábado conectó un vuelacercas de tres carreras ante Andrew Miller en el octavo para ayudar a los dominicanos a remontar 7-5 a Estados Unidos en Miami.

.@ncboomstick23, AGAIN!!! 🇩🇴 takes a 3-0 lead on Nelson Cruz's third home run of the #WBC2017! 💪💪💪 pic.twitter.com/UG0DPqRQJu