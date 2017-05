Dely Valdés está orgulloso con el trabajo realizado por el Málaga juvenil

En su primera temporada al frente del equipo juvenil del Málaga FC, el técnico panameño Julio Dely Valdés no pudo concretar el anhelado bicampeonato en la Copa de Campeones, pero se siente orgulloso por lo logrado por sus muchachos.

Este viernes se jugó la final de la Copa de Campeones de la División de Honor del fútbol español y el juvenil del Real Madrid venció 1-0 a su similar del Málaga en la prórroga.

“Como entrenador de este equipo estoy muy orgulloso de los chicos porque lo han dado todo. En el primer partido, en el segundo y en esta final lo han dado también todo. El entrenador se tiene que sentir orgulloso de ellos”, afirmó Dely Valdés, de acuerdo con una entrevista que publicó el equipo en su página web.

Sobre la final, Dely Valdés destacó que el cansancio les pasó factura en el tiempo extra, pese a estar jugando con un hombre de más en buena parte del partido. Agregó que en los 90 minutos el juego estuvo equilibrado.

“Yo no me puedo ir decepcionado con el equipo, el equipo ha trabajado bien todo el partido. Nos han marcado ese gol al final y no puedo irme decepcionado con el trabajo que han hecho”, expresó el colonense, quien en su etapa de jugador fue goleador con el Málaga en la primera división española.