Dembélé evita comparaciones con Neymar

El delantero Ousmane Dembélé, recién fichado por el Barcelona, trató de evitar comparaciones este lunes al subrayar que aún tiene mucho camino por recorrer antes de poder ser como Neymar.

"Hay una diferencia entre Neymar y yo", aseguró Dembélé. "Él es uno de los mejores futbolistas del mundo, es excelente. Yo soy joven, solo he jugado dos temporadas como profesional. Trato de aprender día a día, estoy tratando de ser mejor".

El francés de 20 años fue presentado oficialmente como la nueva adquisición del club catalán, donde suplirá al brasileño, que partió al Paris Saint-Germain en un histórico canje en el período entre temporadas.

Dembélé dijo que cumplía un sueño al llegar al club que admira desde que era niño, y añadió que ansiaba jugar al lado del astro argentino Lionel Messi.

"Quiero aprender de él", sostuvo. "Es un fantástico jugador, el mejor de la historia. Será un honor jugar en su equipo. Quiero ver cómo juega, cómo se conduce dentro y fuera de la cancha. Vine a aprender".

El Barcelona pagó 105 millones de euros (125 millones de dólares) para adquirir a Dembélé del Borussia Dortmund, más posibles cobros adicionales que podrían elevar la cifra a 147 millones de euros (175 millones de dólares), lo que convertiría al francés en el segundo jugador más caro de la historia.

"No hay presión", afirmó Dembélé. "El mercado ha cambiado. Lo que importa es que yo hago mi trabajo en la cancha. No me va a afectar la cantidad de la transferencia".

El Barcelona informó que cerca de 17 mil aficionados acudieron al Camp Nou para recibir a Dembélé en una presentación que se retrasó por aproximadamente dos horas debido a cuestiones burocráticas que impedían que el joven firmara el nuevo contrato.

El contrato de Dembélé es por cinco años y una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (478 millones de dólares).