Desestiman apelación de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo tendrá que terminar de cumplir sus cinco partidos de suspensión, después que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español rechazara este martes el recurso del club contra este castigo.

"El TAD ha desestimado el recurso del Real Madrid contra los cincos partido de sanción", afirmó a la AFP un portavoz del tribunal, señalando que la decisión ya ha sido notificada al club y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Nada más conocer la decsión del TAD, Cristiano Ronaldo ha mostrado su descontento recurriendo a las redes sociales. "Una decisión incomprensible. Injusticias que no me derrumbarán. Como siempre volveré más fuerte. Gracias a quienes me habéis apoyado", escribió el astro luso en su cuenta de twitter.

Mais uma decisão incompreensível. Injustiças que nunca me derrubarão. E como sempre voltarei mais forte. Obrigado aos que me têm apoiado. pic.twitter.com/O7Et9A8Edp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 de agosto de 2017

El Real Madrid había decidido recurrir ante el TAD después que el comité de apelación de la RFEF desestimara el recurso del Real Madrid contra la sanción impuesta a Cristiano Ronaldo en el partido de ida de la Supercopa de España ante el Barcelona el pasado 13 de agosto (victoria 3-1).

Cristiano Ronaldo fue expulsado por una doble amarilla, pero antes de abandonar el terreno de juego dio un empujón al árbitro, que reflejó en el acta esta acción del portugués.

El astro luso fue así sancionado con un partido por la doble amonestación y con cuatro por su gesto hacia el árbitro, un castigo considerado excesivo por el club blanco.

"Estoy molesto, él molesto y todo el mundo, porque al final con poca cosa es mucho para él", afirmpo el técnico Zinedine Zidane el pasado 15 de agosto, en la rueda de prensa previa a la vuelta de la Supercopa, señalando que cinco partido "es mucho".

Cristiano Ronaldo ya ha cumplido sus dos primeros partidos de suspensión, el primero en esa vuelta de la Supercopa, que ganó el Real Madrid 2-0 y el segundo el pasado domingo en la primera jornada de la Liga española frente al Deportivo de la Coruña (victoria 3-0).

El delantero portugués terminará de cumplir su castigo en los próximos tres encuentros del campeonato español frente a Valencia, Levante y Real Sociedad.