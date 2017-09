Diego Costa regresa al Atlético de Madrid

Diego Costa regresará al Atlético de Madrid. El club español y Chelsea anunciaron este jueves un acuerdo para que el delantero nacido en Brasil regrese al equipo madrileño.

Chelsea autorizó a Costa a viajar a Madrid para someterse a un examen médico y finalizar los detalles del contrato con su antiguo club, informó el Atlético.

El equipo inglés también confirmó el acuerdo y señaló que la transferencia depende de que Costa supere el examen médico de rigor y "pacte los términos de su contrato" con el conjunto rojiblanco.

No se divulgaron detalles económicos de la transferencia, aunque la prensa española reportó que podría alcanzar los 60 millones de euros (72 millones de dólares).

Costa solamente podrá jugar para el Atlético a partir de enero, cuando expira la prohibición impuesta por la FIFA al club para el registro de nuevos jugadores.

Se espera que esté el sábado en el palco del estadio Wanda Metropolitano para el partido contra el Sevilla por la liga española.

El delantero de 28 años brilló con el Atlético durante dos temporadas entre 2012-2014, un período que coincidió con la llegada del técnico argentino Diego Simeone y el renacimiento del club.

