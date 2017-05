Djokovic mantiene su paso en Madrid

El serbio Novak Djokovic se metió este jueves en los cuartos de final del Master 1000 de Madrid, manteniendo el paso en su defensa del título tras vencer al español Feliciano López por parciales de 6-4 y 7-5.

Djokovic empleó 1 hora y 33 minutos en superar al español, que se mostró demasiado nervioso en los primeros compases de partido.

El serbio, número dos del mundo, sigue buscando su mejor nivel, pero este jueves se mostró más sólido que la víspera frente al español Nicolás Almagro.

Djokovic rompió el servicio a López en el último juego del primer set para llevarse la manga, antes de conceder su única bola de break en el comienzo de la segunda.

López no aprovechó esta oportunidad y con 6-5 en el marcador, el español vio cómo Djokovic disponía de tres bolas de partido.

López, número 38 del mundo, solo pudo salvar una antes de estrellar la pelota en la red y perder el partido.

Djokovic se medirá en cuartos de final al japonés Kei Nishikori, que antes se había impuesto a otro español, David Ferrer.

Nishikori venció por 6-4 y 6-3 a Ferrer en un partido que el japonés dominó.

"Creo que he jugado un muy buen tenis todo el tiempo. He usado bien mi derecha y he sido bastante agresivo", afirmó el japonés tras el partido.

Nishikori solo se vio algo descentrado en los momentos que siguieron a la breve parada para permitir cerrar el techo de la Caja Mágica madrileña, por la lluvia que cae este jueves sobre la capital madrileña.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, vigente campeona del torneo, se impuso con autoridad a la estadounidense Coco Vandeweghe 6-1, 6-1.

Halep se medirá este viernes por una plaza en la final con la letona Anastasija Sevastova, que le ganó a la holandesa Kiki Bertens por un doble 6-3.