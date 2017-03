Dominicana y Puerto Rico avanzan

Welington Castillo rompió el empate mediante un sencillo productor de dos carreras en la undécima entrada, en la que República Dominicana despertó con furia para anotar siete veces y triturar 10-3 a Colombia este domingo, en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección dominicana, campeona defensora, había logrado el sábado una remontada espectacular ante Estados Unidos. Perdía por 5-0 y terminó imponiéndose por 7-5.

Con su triunfo sobre el equipo colombiano, República Dominicana aseguró su boleto a la segunda ronda del certamen, que comienza el martes en San Diego. La selección quisqueyana ha hilvanado 11 triunfos consecutivos en el certamen.

First the play at the plate, then Wellington Castillo used his bat to put 🇩🇴 ahead. #WBC2017pic.twitter.com/yARheHzsl7