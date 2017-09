Dueño de restaurantes y casinos comprará los Rockets

Tilman Fertitta, multimillonario dueño de restaurantes y casinos, accedió este martes a comprar los Rockets de Houston al propietario actual Leslie Alexander. No se divulgaron detalles financieros del acuerdo, que todavía tiene que ser aprobado por la junta de directores de la NBA.

En las dos ventas más recientes de equipos de la NBA, los Clippers de Los Ángeles alcanzaron un precio de 2 mil millones de dólares, mientras que los Hawks de Atlanta cambiaron de dueño por 850 millones.

"Éste es un sueño de toda la vida, convertido en realidad”, expresó Fertitta, quien será el único propietario de uno de los equipos de la élite de la NBA.

"Leslie Alexander ha sido uno de los mejores dueños en todo el deporte, y le agradezco inmensamente esta oportunidad... Estoy abrumado por la emoción de tener esta oportunidad en mi amada ciudad de Houston. El pacto incluye a Clutch City Sports and Entertainment, una firma que organiza espectáculos y conciertos en el Toyota Center.

Alexander anunció que la franquicia estaba en venta en julio. Compró los Rockets en 1993, y el equipo se coronó en 1994 y 1995, con jugadores como Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler.

A lo largo de 24 campañas bajo el mando de Alexander, los Rockets han ganado el 57% de sus partidos, la quinta cifra más elevada en la liga.

Fertitta, de 60 años, es propietario de la cadena de restaurantes Landry’s y de los hoteles y casinos Golden Nugget. Nació en Galveston, Texas, y ha pasado toda su vida adulta en Houston.

Es presidente del consejo directivo del sistema universitario de Houston y fue estrella del programa televisivo “Billion Dólar Buyer” en CNBC.

"Me emociona dar la bienvenida y pasarle la antorcha a Tilman”, afirmó Alexander. "Es de Houston, un líder de negocios y un hombre comprometido con el éxito y la excelencia de los Rockets, dentro y fuera de la cancha. He conocido personalmente a Tilman durante más de 24 años y no creo que hubiera podido encontrar a alguien más capacitado para continuar la tradición ganadora de nuestros Rockets de Houston”.