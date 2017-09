España suma cinco victorias; Gasol se convierte en anotador histórico

España cerró la primera fase del Eurobasket con una sólida victoria ante Hungría (87-64), este jueves en Cluj (Rumanía), en un partido en el que Pau Gasol se convirtió en el máximo anotador histórico de la competición al superar al francés Tony Parker, su compañero en San Antonio Spurs.

España, que ya había asegurado el primer puesto del grupo C tras ganar a Croacia el martes, volvió a demostrar que está en condiciones de revalidar el título que logró hace dos años en Lille. A partir de octavos de final la competición se disputa en Estambul.

Destacaron Sergio Rodríguez, con 15 puntos y 7 asistencias, y el pívot de los Knicks Willy Hernángomez, pero por encima de todos la leyenda Pau Gasol, que se fue hasta los 20 puntos para superar a Parker en la clasificación histórica de anotadores (ahora mil 111 por mil 104 del francés).

Solo tardó ocho minutos Pau Gasol en poner el marcador 33-18 con un triple y alcanzar los 14 puntos que le hacían falta para superar a Parker.

Now time to prepare for our next game! #Eurobasket2017@baloncestofeb@FIBA#Thankspic.twitter.com/6E2OSkt7OG