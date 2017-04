Dustin Johnson, favorito para ganar el Masters de Augusta

El estadounidense Dustin Johnson, sale de favorito para capturar la edición 81 del Masters de Augusta, amenazado por el norirlandés Rory McIlroy.

Un enfrentamiento de grandes figuras globales, que comenzará este jueves en el Augusta National de 7 mil 435 yardas, ve a Johnson llegar con una racha de triunfos de tres torneos, y al segundo clasificado, McIlroy, cuatro veces campeón, buscando una corona de Masters para completar un Grand Slam.

"He hecho toda la preparación que puedo, es simplemente salir al campo de golf y hacerlo", afirmó McIlroy.

Otros favoritos en Augusta, uno de los torneos grandes del circuito, son el australiano Jason Day, tercero del ranking y que tuvo que retirarse de un certamen hace dos semanas para estar junto a su madre mientras luchaba contra un cáncer de pulmón, y el estadounidense Jordan Spieth, que trata de recuperarse de un fracaso en la última ronda el año pasado cuando buscaba un segundo título consecutivo de Masters.

El cinco veces ganador, el estadounidense Phil Mickelson, a dos meses de cumplir 47 años, tratará de sustituir a Jack Nicklaus como el más antiguo campeón en la historia de Masters.

Las previsiones de lluvias fuertes desde este miércoles pueden complicar el rumbo del certamen, que se suman al drama que una de las grandes etapas del golf produce anualmente.

"Si es suave, obviamente ayudará", dijo Johnson, quien agregó que "con el pronóstico, viento el jueves y el viernes, el curso será muy difícil". "Va a ser difícil golpear a los greens. Vas a tener que tener cuidado donde golpear y sólo tratar de hacer pares", añadió Johnson.

Johnson entra en Augusta después de ganar en Riviera en febrero para saltar encima de la clasificación y el mes pasado en WGC México y Match-Play.

"Obviamente este año, con Dustin ganando tres veces, él es el jugador de mejor forma en este momento", destacó McIlroy.

Johnson ganó su primer título importante en el US Open del año pasado, mientras que McIlroy se había llevado ese título en el 2011.

McIlroy jugó 27 hoyos en Augusta hace dos semanas, 54 más la semana pasada y 18 más hasta ahora esta semana.

Por su parte, Spieth, nunca peor que el segundo puesto en tres carreras de Masters, citó a McIlroy como una presencia intimidante en el ranking.

OTRAS FIGURAS

Los argentinos Ángel Cabrera y Emiliano Grillo, así como los españoles Rafael Cabrera Bello, José María Olazabal, Sergio García y Jon Rahm buscarán la gloria en el Grand Slam de Augusta.

Cabrera, ganador del Masters en el 2009, llega tras haber jugado muy poco debido a su status en el tour, y no lo ha hecho muy bien últimamente por algunos problemas personales.

Por su parte, Grillo, que llegará a Augusta con la experiencia del año pasado, el comienzo de 2017 no ha sido todo lo bueno que hubiera querido, pero siempre es un fiero competidor.

Si su juego corto funciona en forma decente y el putter acompaña, será posible verlo el domingo en la primera plana del tablero.

Por otro lado, entre los ibéricos, llama la atención el debut del español Rahm en el primer torneo grande del año.

Rahm afronta su primer Masters como duodécimo del escalafón mundial.

La tan esperada participación de Tiger Woods también se desvaneció el viernes pasado cuando el astro estadounidense anunció que había perdido su batalla para estar en forma con vistas al Masters de Augusta, por lo que no competirá en el primer Gran Slam del año.

Woods, cuyos 14 títulos grandes incluyen cuatro chaquetas verdes del Masters, no ha jugado desde que se retiró del Dubai Desert Classic el 3 de febrero, con espasmos en la espalda.Hizo su regreso en diciembre después de perderse toda la temporada 2015-16 tras la cirugía de espalda.

"Desafortunadamente, no voy a competir en el Masters de este año", dijo Woods en su sitio web, sin anunciar un calendario para su regreso."Hice todo lo que pude para jugar, pero mi rehabilitación de espalda no me permitió el tiempo para preparar el torneo", indicó Woods, cuyo último título grande fue el Abierto de Estados Unidos en 2008.

Su histórica victoria en 1997 en el Augusta National, cuando tenía apenas 21 años, resultó en una revitalización para el golf mundial.

También se convirtió en el primer golfista negro en ganar un Gran Slam, y el más joven en capturar un Masters e implantar récords con 12 golpes de ventaja y un total de 18 bajo par.