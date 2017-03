Fabio Quagliarella, el jugador italiano que fue señalado de traidor injustamente

Supuestas pruebas de ser un mafioso, pedófilo y de estar involucrados en otras acciones ilegales, llevaron hace siete años al futbolista italiano Fabio Quagliarella a dejar su natal Nápoles para vestir la camiseta de un archirival: Juventus.

Su sorpresivo cambio a la Juve en 2010 sorprendió a muchos, sobre todo a los aficionados del Napoli que calificaron este traspaso como una traición y ahí empezó el calvario para Quagliarella, quien tuvo que mantener en reserva la verdad de lo que vivía hasta estos días.

"Me llamaban infame, tenía que esconderme cada vez que volvía a ver a mi familia para evitar discusiones y peleas. Mi gente es maravillosa, pero no sabía lo que pasó de verdad. Me decía a mí mismo 'un día todo saldrá a la luz'. Y el día llegó", fue lo que expresó Quagliarella según un reporte del portal Playground que a su vez cita al programa Le Iene.

Cuando estaba en uno de sus mejores momentos de su carrera, el jugador empezó a recibir amenazas con cartas anónimas con material pornográfico y de supuesto amaño de partidos.

Su suerte quedó en manos de un agente de policía italiano, Raffaele Piccolo, a quien conocía porque revisaba un caso con las contraseñas de sus redes sociales.

De acuerdo con los reportes de los medios italianos, Piccolo se iba a encargar de todo, pero la situación empeoró y su club Napoli también recibió las cartas de las supuestas investigaciones que le hacían al jugador por su relación con actos delictivos y la directiva del Napoli tenía la mejor salida: venderlo.

APOYO Fabio Quagliarella quiere regresar a vestir la camiseta de su querido Napoli después de siete años de destierro y la afición, que en su momento lo calificó de 'traidor', lo quiere volver a abrazar.

“Siempre afirmaba que estábamos cerca de encontrar al culpable y nos pedía de no contar lo que estaba pasando a nadie. Yo, obedecí. Solo mis padres sabían. Ni mis hermanos”, agrega el jugador, que actualmente está en el Sampdoria de la liga italiana, sobre los consejos que le daba el oficial.

Pero hace unos meses el padre del jugador, Vittorio Quagliarella, tuvo contacto con el policía cercano a la familia, quien le dijo que él también había recibido amenazas y le pidió que le enseñara los textos del teléfono, pero el agente le explicó que los borró.

Según Playground, el señor Quagliarella, empezó a sospechar y fue a la comisaría. Ahí se dio cuenta que nunca hubo tales acusaciones ni investigaciones contra su hijo Fabio.

Las autoridades policiales empezaron rápidamente una investigación y procesaron al agente Raffaele Piccolo, quien fue sentenciado en febrero pasado a cuatro años y ocho meses de prisión. La condena está en apelación.

Fabio Quagliarella quiere regresar a vestir la camiseta de su querido Napoli después de siete años de destierro y la afición, que en su momento lo calificó de ‘traidor’, lo quiere volver a abrazar.

"En el infierno que has vivido, enorme dignidad. Nos volveremos a abrazar, Fabio, hijo de esta ciudad", se colgó una pancarta con estas palabras en el estadio de Napoli, el pasado fin de semana en un partido de la liga italiana.