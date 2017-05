Felipe Baloy es baja en la selección nacional de Panamá

La selección nacional de fútbol de Panamá entrenó este lunes 29 de mayo en horas de la mañana con 11 jugadores, en el estadio Rommel Fernández, en donde el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez confirmó la baja del defensa Felipe Baloy, que salió lesionado el sábado en la final del torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Entre los 11 jugadores, el defensa Richard Dixon se reportó con una mano cortada y Fidel Escobar con una contractura.

"Es muy preocupante", dijo el Bolillo Gómez. "No está [Roderick] Miller ni [Harold] Cummings, que son hombres de nuestra confianza, tampoco está Felipe Baloy , que prácticamente no va a estar para estos dos partidos, Fidel Escobar tiene una contractura, Dixon se cortó la mano, Román [Torres] no está jugando, están a disposición Roberto Chen y Jan Carlos Vargas", señaló el entrenador.

Sin embargo, las lesiones no le preocupan al Bolillo Gómez, y afirmó que tampoco le da miedo de esa situación.

"Yo le creo a los jugadores que convoqué, Chen y Jan Carlos perfectamente pueden jugar", indicó el entrenador, haciendo alusión a que los dos jugadores tuvieron un desempeño sobresalientes en la final de la LPF.

"El problema es que no me gusta tener muchas lesiones ni hacer muchos cambios, por ejemplo, desde que nosotros comenzamos, la primera dupla que jugó en Jamaica fue Baloy y La Máquina [Dixon], y de después no hemos podido tener la misma dupla por las lesiones", agregando que lo que me molesta es no poder tener continuidad en una nómina".

La selección continuará este martes 30 de mayo su preparación en la que se irán sumando más jugadores de cara a los dos partidos de la fecha quinta y sexta jornada de la eliminatoria mundialista con miras al Mundial de Rusia 2018: el 8 de junio ante Costa Rica, en San José, y el 13 del mismo mes contra Honduras, en el Rommel Fernández.

Este lunes se reportaron a la práctica matutina: Jaime Penedo, José Calderón, Blas Pérez, Valentín Pimentel, Ismael Díaz, Jan Carlos Vargas, Roberto Chen, Luis Ovalle, Richard Dixon, Fidel Escobar y Édgar Bárcenas.