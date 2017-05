Fernando Alonso supera capacitación en la IndyCar

Fernando Alonso superó este miércoles su capacitación para novatos en el Autódromo de Indianápolis, lo que le permite intentar clasificarse para las 500 millas de Indianápolis este mes.

El piloto español de la Fórmula Uno realizó 50 vueltas en una sesión de prueba, y tuvo una velocidad máxima de 219.654 millas por hora (353.48 kilómetros por hora) en su bólido de IndyCar.

El bicampeón mundial de la F1 demoró menos de tres horas para superar las tres etapas de la prueba en la primera vez que manejaba en un circuito ovalado.

"Estaba convencido de que estaba pisando a fondo en la primera curva", afirmó Alonso. Pero mi pie no estaba pisando a fondo en la primera vuelta. No lo fue hasta la segunda o tercera vuelta. Fue una muy buena sensación sentir el respeto de este sitio, del coche.... Es adrenalina pura".

Alonso tuvo su primera experiencia del legendario autódromo en condiciones menos que óptimas, con temperaturas en los 10 grados centígrados (50 F) y nublándose a medida que transcurrió el día. Las ráfagas de viento en las cuatro curvas del ovalo le hicieron las cosas complicadas al debutante, impactando un par de pájaros.

"Las condiciones fueron cambiantes”, señaló Alonso. "Menos viento en la mañana. Pero no sé si, fueron condiciones malas o buenas. No lo puedo calibrar debido a que no tengo ninguna clase de experiencia aquí. Pero la cosa se puso peor durante la tarde por el viento”.

Tampoco fue algo que afectó en lo más mínimo al español. "Fue divertido, fue una buena manera de empezar y alcanzar esa velocidad. Al principio fue un poquito difícil lograr la velocidad, pero después en las etapas siguientes estuvo bien”, dijo. “Por ahora todo luce bien, creo que ahora podemos comenzar en serio”.

Después que el piloto de IndyCar Marco Andretti realizó los ajustes iniciales al vehículo 29 de Andretti Autosport, Alonso subió al Honda brillante y dio varias vueltas, superando poco a poco las 200 millas por horas para acercarse a las 210 mph antes de dirigirse a los pits.

"Fue fabuloso, lo hizo perfecto. Ahora podemos salir a jugar un poco", dijo Michael Andretti. "Creo que tendrá un mes muy bueno”.

El español intentará disputar las 500 de Indianápolis este mes, y eventualmente quiere lograr una especie de Triple Corona de automovilismo con las 24 horas de Le Mans.

Esa gesta incluiría el Gran Premio de Mónaco de la F1, que ya conquistó. Para conseguirlo, tendrá que acostumbrarse rápido a un nuevo estilo de vehículo y de pista.

"Está aprendiendo", comentó la leyenda de IndyCar, Mario Andretti. “Está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Su experiencia lo ayudará, pero de todas formas existen nervios”.

