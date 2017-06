Mayweather peleará con McGregor el 26 de agosto en Las Vegas

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather se enfrentará a la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor el 26 de agosto en Las Vegas, anunciaron este miércoles ambos peleadores.

Mayweather anunció la pelea en su cuenta de Instagram con el gráfico que decía "ES OFICIAL !!!", mostrando fotos de ambos combatientes.

Ambos peleadores anunciaron la pelea, luego de meses de conjeturas sobre si Mayweather iba a salir del retiro a sus 41 años para enfrentar a un astro de la UFC que nunca ha disputado una pelea profesional de boxeo.

Mayweather parte con un abrumador favoritismo para un combate que se disputará en un entarimado de boxeo y siguiendo las reglas del boxeo.

Mayweather, quien se retiró en septiembre de 2015, tras ganar todas sus 49 peleas, se las verá con la estrella irlandesa en la arena MGM Grand de Las Vegas.

Ya había tuiteado una foto suya en la que estaba haciendo sparring para mostrar que se estaba preparando para la pelea.

"Esto es algo sin precedentes”, declaró Stephen Espinoza, el presidente de Showtime Sports, que transmitirá la pelea con el formato de pago por ver. "Realmente no hemos visto nada en la historia moderna que se acerque a esto, es imposible pronosticar cuantas compras generará”.

Espinoza indicó que la pelea se concretó rápidamente, luego que McGregor y la UFC alcanzaron un acuerdo entre ellos, y que el bando de Mayweather apuró las negociaciones en días recientes. "Ambas partes estaban motivadas, dispuestas y entusiasmadas en hacer esto realidad”, añadió.

McGregor envió un tuit resaltó: "LA LUCHA ESTA ENCENDIDA". También incluyó fotos de los dos combatientes. Ninguno detalló el sitio de la pelea en Las Vegas.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft