Froome y Urán se pasean triunfantes por los Campos Elíseos

El británico Chris Froome (Sky), que logró su cuarto título del Tour de Francia, y el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale), la gran sorpresa con su segundo puesto, se dieron un paseo triunfal por los Campos Elíseos de París, este domingo en la última etapa (21), en la que se impuso el holandés Dylan Groenewegen (Lotto NL Jumbo).

Con todo decidido desde el sábado con la contrarreloj de Marsella, sobre 22.5 km, en que Urán arrebató el segundo puesto de la general al francés Romain Bardet (AG2R), que terminó tercero, se disputó la simbólica última etapa.

La jornada final, de 103 km, que empezó frente al restaurante Le Reveil Matin, en Montgeron, en las afueras de la capital francesa, desde donde comenzó el primer Tour de Francia en 1903, sirvió para coronar a Froome, que a sus 32 años está a un paso de igualar el récord de cinco triunfos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

"Cada vez, la batalla fue diferente en el Tour. Todas mis victorias son especiales, pero de esta me acordaré como la más apretada", dijo el líder del equipo Sky. "Es simplemente increíble", añadió Froome, tras cruzar la meta en la última etapa en el Tour de Francia, en los Campos Elíseos de París.

Con este cuarto triunfo, Froome se quedó a un paso del récord de cinco victorias. "Me siento un privilegiado de estar en una posición donde puedo intentar alcanzar a campeones como Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain", que lograron cinco triunfos cada uno, añadió Froomey, que solo dejó escapar el triunfo una sola vez desde 2013, cuando se cayó y tuvo que abandonar en 2014.

"Los Campos Elíseos no decepcionan nunca, son simplemente mágicos tras tres semanas. Una verdadera recompensa. Me he vuelto a encontrar con mi mujer e hijo es fantástico", añadió el británico, que fue a abrazar a su mujer Michelle y a su hijo Kellan.

El otro triunfador de esta edición fue Rigoberto Urán, subcampeón del Tour a solo 54 segundos del todopoderoso Froome.

Bardet, que había sido segundo el año pasado, tuvo que conformarse esta vez con un tercer puesto, a 2 minutos y 20 segundos de Froome, con apenas un segundo de ventaja sobre el español Mikel Landa (Sky).

Si la gran sorpresa del Tour fue el segundo puesto del colombiano Urán, cuando no estaba entre los favoritos y llevaba más de dos años sin brillar, la gran decepción fue su compatriota Nairo Quintana (Movistar), que terminó en la posición 12.