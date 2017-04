Gareth Bale, descartado ante el Bayern Múnich

El galés Gareth Bale del Real Madrid se perderá la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern Múnich y es duda para el Clásico del domingo 23 de abril frente al Barcelona.

"Cuando ha vuelto estaba muy ilusionado y ahora tiene alguna molestia que le impide estar bien. Espero que no sea nada, que en pocos días pueda estar con nosotros", declaró el técnico francés Zinedine Zidane en rueda de prensa. "Contra el Bayern no va a estar, no queremos arriesgar", prosiguió el preparador del club 'merengue'.

Debido al edema que sufre en el sóleo, Gareth Bale también podría ser descartado ante un Barcelona, que busca ganar en Madrid para seguir teniendo opciones al título de liga.

"Espero que pueda estar, pero no lo aseguro. No puedo decir más porque el día a día es el que marcará si va a estar listo", subrayó Zidane.Desde que fichó por el club 'blanco' en 2013, el futbolista galés ya acumula hasta 16 lesiones, lo que supone un promedio de cuatro por temporada.

El entrenador del Real Madrid también habló de la posible titularidad del delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, quien se perdió la ida por una lesión en el hombro.

"Lewandowski sabemos qué jugador es, es un verdadero nueve y es un plus para el Bayern, pero es un jugador de ellos. Ellos son buenos en todas las líneas, pero nos tenemos que concentrar en lo nuestro", precisó Zidane.

"No vamos a especular ni pensar en la ida. La ida ya está hecha. Sabemos la dificultad que vamos a tener. El Bayern, que juegue en casa o fuera, no cambia nada, juega igual. Tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy, muy, muy bien", prosiguió el técnico galo.