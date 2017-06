Gennett pega cuatro jonrones y se une a un selecto club

Zapatos, camiseta, gorra y hasta pantalones. Scooter Gennett se fue arrancando todo el uniforme, aún empapado por el agua helada que sus compañeros le arrojaron encima durante la celebración.

Cada prenda fue entregada a un encargado del vestuario. Y todas serán guardadas celosamente en Cooperstown. Su actuación fue increíble.

Gennett, originario de Cincinnati, brindó de hecho la mayor exhibición de jonrones en la historia de la franquicia. El bajito pelotero empató un récord del béisbol de las Grandes Ligas al conectar 4 jonrones, en el duelo en que los Rojos apabullaron el martes 13-1 a los Cardenales de San Luis.

Gennett, quien produjo 10 carreras durante el encuentro, logró el segundo grand slam en su vida, frente a Adam Wainwright, para poner en marcha la proeza.

Disparó después un cuadrangular solitario y otro par de vuelacercas, de dos carreras cada uno.

Es el peletero número 17 en la historia de las Mayores con cuatro cuadrangulares en un partido, y el primero que lo consigue desde Josh Hamilton en 2012, en un duelo entre los Rangers de Texas y los Orioles de Baltimore.

Gennett se incorporó así a una lista que incluye a leyendas del béisbol, como Willie Mays, Lou Gehrig y Mike Schmidt.

El único latinoamericano que lo ha conseguido fue el puertorriqueño Carlos Delgado, por los Azulejos de Toronto ante los Rays de Tampa Bay, en 2003.

Y ningún bateador de los Rojos lo había logrado, ni siquiera leyendas como Ted Kluszewski, Frank Robinson, Johnny Bench, el cubano Tony Pérez o Ken Griffey Jr.

Gennett. The best a man can hit. pic.twitter.com/ekgeeyqMe1