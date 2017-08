Geoffrey Kirui ofrece a Kenia su quinto título mundial de maratón

El keniano Geoffrey Kipkorir Kirui prolongó la tradición ganadora de su país al conquistar este domingo el título mundial de maratón en la carrera disputada por las calles de Londres.

Con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 27 segundos, Kirui se convirtió en el quinto atleta de su país en conquistar el oro, superando al etíope Tamirat Tola (2:09.49) y al fondista de Tanzania Alphonce Felix Simbu (2:09.51), quinto en los Juegos de Rio-2016.

"Es el mejor momento de mi carrera. Estoy muy feliz de ganar el título en mi primer Mundial. Fue la mejor carrera y el mejor público que he disfrutado en un maratón", indicó el vencedor.

El primer europeo quedó a un paso del podio, ya que el británico Callum Hawkins, empujado por el público, terminó cuarto (2:10.17), en una carrera que se decidió en los últimos seis kilómetros.

Kirui y Tola se escaparon antes del kilómetro 30 e hicieron trabajo de equipo para destacarse e incrementar la ventaja sobre sus rivales, antes de que Kirui lanzara el ataque definitivo tras el kilómetro 35.

"No esperaba ser el campeón. Tenía miedo al etíope porque es más rápido que yo en el final, por lo que ataqué en el kilómetro 35 y vi que mi cuerpo me respondía. Fue estupendo que me respondiera tan bien", dijo sonriente el keniano.

"Ganar este título ha sido mi objetivo de mucho tiempo. Ahora mi objetivo será repetir el título", añadió el ganador de la carrera.

El primer latinoamericano fue el uruguayo Ernesto Andrés Zamora, que entró en el puesto 20, con un registro de 2h16:00, que supone su mejor marca personal, mientras que el paraguayo Derlys Ayala acabó en el 25 (2h16:37), su mejor crono de la temporada.