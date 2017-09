Golovkin enfrenta a Canelo Álvarez; todo listo para la megapelea

Es la clase de pelea que Gennady Golovkin buscó desde el momento que se bajó de un avión hace seis años para asentarse en Los Ángeles. Es la pelea que el aficionado del boxeo también ansiaba.

Golovkin y Saúl Canelo Álvarez se enfrentan este sábado en un combate del peso mediano que venía fraguándose durante mucho tiempo.

Lo harán en el mejor momento de sus carreras y los dos prometen la clase de pegada que podría hacer que sea una pelea que quede para el recuerdo.

DATOS

Tres semanas después de que Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor se midieron en un extravagante espectáculo, el boxeo ofrecerá lo mejor a disposición en una pelea a 12 asaltos que repartirá millones de dólares a los púgiles y establecerá un campeón indiscutido en las 160 libras. "Es una pelea en serio", afirmó Golovkin.

"Uno puede irse a su casa o acabar en el hospital. Es peligrosa. Todo el mundo entiende eso”.

