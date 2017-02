Goose Gossage arremete contra los relevistas y toca a Mariano Rivera

Goose Gossage, un cerrador que está en el Salón de la Fama y que jugó en las Grandes Ligas entre 1972 y 1994, se refirió a Mariano Rivera y su rol como relevista.

Gossage está en Florida (EU) ayudando con el entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York.

Randy Miller, de NJ Medios avanzados para NJ.com, habló con Gossage, quien también mencionó a Aroldis Chapman. Antes de que terminara, Goose le disparó a Bud Selig y Barry Bonds.

NJ Advance Media: ¿Qué piensas de los movimientos de la temporada baja de los Yankees? Aroldis Chapman está de vuelta. Matt Holliday está aquí. Un montón de jugadores jóvenes. ¿Te gusta lo que está pasando?

Gossage: "Bueno, vamos a tener que esperar y ver, hay tantos signos de interrogación. Puede ser muy engañoso".

NJAM: ¿Qué piensas sobre el regreso de Aroldis Chapman?

Gossage: "Bueno, son muchachos de una entrada, de un turno".

NJAM: Y usted a menudo era un hombre de tres entradas, ¿verdad?

Gossage: "Sí, lo mío fue totalmente diferente, así que ni siquiera me compares. Chapman es genial. Mo (Rivera) fue genial... pero solo para una entrada".

NJAM: Mencionas a Mo, pero creo que fue el único que al menos fue utilizado desde la octava entrada por Joe Torre.

Gossage: Eso fue en una postemporada. Nunca lo hizo en la campaña regular. Y si lo hizo fue muy raramente.

NJAM: ¿Hablaste alguna vez con Mo sobre esto?

Gossage: "Claro que sí, se lo dije en el programa de televisión de Michael Kay, así que no me compare usted con Mo o con lo que hacen hoy estos muchachos. Son chicos de una entrada", dijo el inmortal.

NJAM: Así que cuando la gente dice que Mo es el mejor....

Gossage. "(Emite pitidos). Eso es bull shit (mierda). Haz lo que yo hice y entonces compararemos las manzanas con las manzanas. O Sutter o Rollie Fingers, ellos fueron chicos que pusieron bien alto el listón. Te diré que los chicos del set up (preparadores) de aquella época tuvieron un papel más duro que los cerradores de hoy".

Gossage tiene un punto de vista para sostener su teoría, y es que los totales de innings de los relevistas modernos dañan, según él, su valor con respecto a los bomberos de antaño. En el caso de Rivera, sin embargo, sus números fueron tan sobrenaturalmente posibles dentro del terreno, que me siento muy cómodo llamándolo el mejor relevista de todos los tiempos.

En cualquier caso, ha sido muy inusual oír una evaluación tan particular de Mo, especialmente de alguien que está afiliado en estos momentos con los Yankees. Pero es que no se trata de cualquiera, sino del Ganso Goosage. (Goosage fue invitado a los entrenamientos de primavera para trabajar con el equipo).

No obstante, antes de terminar, El Ganso dejó un recadito acerca de Barry Bonds. "Creo que Bud Selig (excomisionado) debería haber reinstalado a ese en el registro de Hank Aaron", dijo. "¡No sé, mediante una declaración o algo así! Solo quiero ser realista y afirmar una cosa, no me digas que ese tipo será un miembro del Salón de la Fama, porque él sabe que rompió el récord más sagrado de los libros gracias a los esteroides".