Hamilton logra la 'pole' en Malasia; Vettel saldrá último

Lewis Hamilton (Mercedes) logró la pole position del Gran Premio de Malasia, este sábado en una clasificación en la que su principal rival por el título, Sebastian Vettel (Ferrari), sufrió un problema mecánico y fue eliminado en la primera tanda, por lo que saldrá desde la última posición.

En el circuito de Sepang Hamilton, líder del Mundial, firmó la pole 70 de su carrera con un tiempo de 1:30.076, terminando por delante del finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) y del holandés Max Verstappen (Red Bull).

"Las cosas se pusieron a nuestro favor, es una gran sorpresa tener la pole", declaró Hamilton, que aventajó a Räikkönen en solo 45 milésimas. Ahora el británico, que cuenta con 28 puntos de ventaja sobre Vettel en la clasificación, tiene la oportunidad de abrir una brecha importante.

El cuarto puesto fue para el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el quinto para otro finlandés, Valtteri Bottas (Mercedes). El mexicano Sergio Pérez (Force India) fue noveno y el español Fernando Alonso décimo.

Vettel, por su parte, no pudo realizar una sola vuelta cronometrada en la Q1.

Entre la tercera sesión de ensayos libres y las clasificaciones, el alemán se vio obligado a cambiar el motor de coche, dañado tras un accidente en Singapur hace dos semanas.

Tras tardar en entrar a la pista durante la Q1, se vio rápidamente obligado a regresar a boxes por problemas con su turbo.

