Hamilton y Vettel se enemistan, tensión en la Fórmula Uno

Lewis Hamilton y Sebastian Vettel se han enemistado. Y ello podría ser una estupenda noticia para la Fórmula Uno.

Después de que ambos pilotos se habían expresado respeto mutuo, su armoniosa relación se agrió bajo el calor del Gran Premio de Azerbaiyán disputado el domingo.

Hamilton dijo que Vettel se había "desprestigiado a sí mismo" al hacer una maniobra violenta para cerrarle el paso a su bólido tras alcanzarlo.

Vettel, quien fue sancionado con 10 segundos por ese viraje que derivó en una ligera colisión, afirmó que lo hizo en respuesta a un frenazo peligroso que Hamilton realizó justo delante de él.

Independientemente de los argumentos, la Fórmula Uno tiene al fin una telenovela interesante protagonizada por dos campeones sumamente competitivos. Y la trama del conflicto podría seguir toda la temporada.

"Ahora tenemos una situación en la que hay más controversia. Estaba claro que esto podía ocurrir mientras más se apretaba la lucha", dijo Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes. "Esto de ninguna manera ayuda al futuro de su relación, así que la pelea ha comenzado ahora".

El británico Hamilton y el alemán Vettel han ganado siete títulos y más de 100 carreras de la Fórmula Uno en forma combinada. Vettel ostenta cuatro de esos títulos, mientras que Hamilton acumula tres. Pero Hamilton ha ganado más carreras, 56 contra 45.

Esta temporada marchan prácticamente iguales, con tres victorias cada uno. Vettel tiene una delantera de 14 puntos sobre Hamilton en el campeonato, luego de 8 carreras.

Durante los últimos tres años, Hamilton tuvo fricciones frecuentes con Nico Rosberg, su excompañero en Mercedes, ante quien perdió el título en 2016.

La nueva discordia no solo involucra a pilotos que han conseguido varios campeonatos, algo que no ocurría con Rosberg. Confronta a Mercedes contra Ferrari, que no gana el título de pilotos desde 2007 y el de escuderías desde 2008.

Ferrari luce desesperada por terminar con la mala racha, y espera que Vettel lo consiga. El alemán soporta una enorme presión.

"En este deporte se necesita la rivalidad, y lo que hemos visto tiene los ingredientes de un gran campeonato", consideró Wolff. "En cierta etapa, los mejores que compiten por los campeonatos mundiales no pueden ser amigos. Quizás hemos visto que el respeto tiene un límite".

Hamilton terminó quinto en la carrera del domingo, en tanto que Vettel fue cuarto. Ello implica que el británico perdió algo de terreno.

Sin embargo, afirmó que ha percibido una oportunidad que puede explotar en las próximas 12 carreras: la vulnerabilidad de Vettel bajo presión.

"Como equipo, sólo podemos considerar que esto es positivo para nosotros”, dijo Hamilton. “Evidentemente él está presionado. No nos viene mal que él reaccione así”.

La próxima carrera se llevará a cabo dentro de dos semanas en Austria. Será el noveno asalto de esta pelea entre pesos pesados.