Hamilton es el más rápido en los ensayos

El británico Lewis Hamilton confirmó este viernes en el trazado de Spa-Francorchamps, tras disputarse las dos primeras tandas de entrenamientos libres, que es el hombre a batir el domingo en el Gran Premio de Bélgica, prueba número 12 del campeonato.

La jornada de este viernes se disputó en uno de los circuitos más rápidos del Mundial, donde la velocidad de los monoplazas de Mercedes apunta a factor clave. Al menos sobre el papel.

De momento, su piloto estrella, Hamilton, ha confirmado esta hipótesis erigiéndose como el más veloz tras las dos tandas de entrenamientos libres. El británico realizó su vuelta más rápida en 1m 44s 753/1000.

"Hoy ha sido uno de nuestros mejores viernes de la temporada. El coche ha sido competitivo a todos los niveles desde el principio. Hemos empezado el fin de semana de la mejor manera posible", celebró Hamilton, que este fin de semana disputa su Gran Premio número 200.

El británico buscará además lograr su pole position 68 e igualar el récord que ostenta el alemán Michael Schumacher.

FP2 HIGHLIGHTS @LewisHamilton reigned before the rains came ☔️ #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Dlvk4NGjbo

Entre los principales candidatos a impedir la victoria del británico se destaca el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder de la clasificación general pero que hoy, sin embargo, tuvo que confirmarse con una discreta quinta plaza.

"Mercedes está muy bien. Yo he estado regular. Me ha costado encontrar el ritmo, pero el coche está bien", resumió el piloto de Ferrari.

Mientras, su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, ha impresionado a todos firmando el segundo mejor tiempo del día, a 262 milésimas de Hamilton. El finlandés guarda con el trazado belga una relación especial. Aquí se ha impuesto en cuatro ocasiones; en 2004, 2005, 2007 y 2009.

Ahora solo falta por saber cómo se comportará el tiempo. La jornada de hoy ha estado pasada por agua. Una lluvia que ha terminado afectando a prácticamente todos los pilotos.

En este escenario, solo el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el español Fernando Alonso (McLaren-Honda) han intentado salir con gomas intermedias, idea de la que enseguida han desistido.

Si finalmente llueve el domingo, ni Hamilton ni Vettel deberían verse afectados, cómodos en general cuando les toca rodar en condiciones climatológicas adversas; igual que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el francés Esteban Ocon (Force India), que podrían aprovecharse de la lluvia para avanzar posiciones.

First day back at work and it pours with rain

Practice starts make perfect though, @danielricciardo 🚦 ☔️#BelgianGP 🇧🇪 #FP2pic.twitter.com/JPK4Gs4C97