Jaime Barría, un panameño entre las futuras estrellas

El lanzador panameño Jaime Barría, uno de los principales prospectos de la organización de los Angelinos, está contento por representar a Panamá en el próximo Juego de Futuras Estrellas, que Major League Baseball (MLB) organiza desde 1999.

Barría es el único panameño que formará parte del equipo Resto del Mundo, que enfrentará a la novena de Estados Unidos este domingo en el Marlin Park de Miami, a partir de las 3:00 p.m., como parte de las actividades relacionadas al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

“Estoy realmente feliz de representar a Panamá y elevar el perfil de mi país”, afirmó Barría en una entrevista que publicó MLB. “Hay muchos jugadores que quieren estar aquí y quiero abrir la puerta para ellos también”.

Barría es el prospecto número ocho en la organización de los Angelinos y su progreso ha sido impresionante desde que lo firmaron en 2013 con un bono de 60 mil dólares, de acuerdo con el reporte de MLB. En 2016 fue premiado como el lanzador prospecto del año.

El diestro de 20 años empezó esta temporada en la categoría Clase A y fue promovido a la Doble A, en donde también tiene una buena actuación.

“Aquí hay bateadores fuertes que pueden conectar con poder y cerca de llegar a Grandes Ligas. Pero me adapté rápidamente. He tenido buenas salidas y me siento bien”, afirmó el panameño, que sostuvo que la curva es su principal arma para dominar a los rivales.

Esta temporada en Doble A ha tenido cinco aperturas y tiene marca de 1-1. Su efectividad está en 1.78 y 26 ponches recetados en 30.1 episodios lanzados.