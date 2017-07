Jaime Barría: ‘Me siento afortunado de haber participado en este juego’

Retirando el episodio que le correspondió trabajar sin mayores problemas, el prospecto panameño Jaime Barría tuvo una buena actuación en el Juego de Futuras Estrellas de Major League Baseball (MLB), que se realizó este domingo en el Marlin Park de Miami.

Barría trabajó la sexta entrada para el Equipo del Mundo, pero no pudo evitar la derrota ante su similar de Estados Unidos por pizarra de 7-6, en un evento que forma parte de las actividades del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

"Usé la recta, un poco el sínker, la curva y el cambio. Me sentía bien, me sentía fuerte”, afirmó Barría, quien cumplirá 21 años el próximo 18 de julio tras su brillante actuación en el All Star Futures Game.

Abridor del equipo Mobile BayBears, sucursal de la categoría Doble A de la organización de los Angelinos de Los Ángeles en Alabama, Barría entró en la sexta entrada del encuentro; retiró a dos bateadores en orden con un elevado al jardín central y un ponche.

Concedió base por bolas al tercer hombre que enfrentó, pero salió del episodio ponchando al prospecto de los Rojos de Cincinnati, Nick Senzel.

“Estaba un poco ansioso antes de salir a lanzar”, reconoció el panameño, quien exhibió una recta de 94 millas por hora. “Nunca antes había relevado, y era la primera vez que lanzaba en un estadio de Grandes Ligas. Pero hoy (ayer) me tocaba tirar y me sentía fresco”.

Barría, con marca de 5-4 y promedio de carreras limpias permitidas de 2.26 esta temporada, con dos equipos de los Angelinos en las menores (clase A y Doble A), es el quinto panameño que participa en estos partidos que forman parte de las actividades previas al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, cuya edición 88 se disputará este martes en Miami.

“Me siento afortunado de haber participado en este juego. Fue bonita experiencia el compartir con jugadores de alto nivel. Lancé un buen inning y espero que más panameños puedan disfrutar de esta experiencia”.

Al respecto de su temporada en las menores, comentó : “He estado teniendo un buen año. El secreto ha sido ser agresivo, atacar a los bateadores, comandar mi recta y tener la mentalidad siempre de lanzar unos cinco o seis episodios”.

Los otros panameños que han sido convocados para este partido son Julio Zuleta en 2000 (Cachorros de Chicago), Davis Romero en 2006 (Azulejos de Toronto), Luis Durango en 2009 (Padres de San Diego) y Christian Bethancourt en 2012 y 2013 (Bravos de Atlanta).