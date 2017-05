'James está aquí', insiste Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, insistió este martes en evitar el debate sobre una eventual salida de James Rodríguez al final de la temporada, afirmando que el colombiano "está aquí y pensamos solo en los tres partidos que nos quedan".

"James está aquí, con nosotros, hoy no se ha entrenado porque ha tenido un golpe fuerte, pero James está aquí y pensamos solo en los tres partidos que nos quedan", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido aplazado de la jornada 21 de Liga Española, el miércoles contra el Celta en Vigo.

Zidane repetía así la misma respuesta que dio el domingo después del partido de liga contra el Sevilla (4-1), en el que el colombiano fue sustituido en el minuto 60 por Casemiro y salió del campo aplaudiendo al público.

Su gesto fue interpretado como una despedida de los aficionados blancos, cuando arrecian los rumores sobre su posible salida del equipo blanco al término de la temporada.

El técnico merengue también sorteó una pregunta sobre el futuro del portero Keylor Navas, asegurando que "nosotros tenemos tres porteros muy buenos y vamos a seguir con tres porteros muy buenos. El próximo año no sé qué va a pasar", ya que en España también circulan los rumores sobre una eventual llegada al Real Madrid del actual portero del Manchester United, David de Gea.

"Solo pienso en el partido de mañana (miércoles)" contra el Celta, insistió Zidane, cuyo equipo podría ponerse líder liguero con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona en caso de victoria.

En este caso, al Real Madrid le bastaría con un empate el domingo en Málaga en la última jornada de liga para hacerse con el título.

"No hemos ganado nada y no nos vamos a relajar. Lo que me importa sobre todo es lo que hagamos nosotros y vamos a intentar hacerlo bien", afirmó el técnico blanco, que advierte contra el Celta.

"Espero un Celta como siempre, tiene muy buen equipo y va a hacer todo para jugar su partido, nosotros tenemos que hacer el nuestro y ya está", dijo Zidane, sobre un equipo que ya eliminó al Real en cuartos de la Copa del Rey y le ganó 4-3 al Barcelona en Vigo.