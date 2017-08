Jordan Spieth, en camino a lograr histórica marca en golf

El estadounidense Jordan Spieth, tricampeón del Abierto Británico, puede convertirse en el golfista más joven en completar el Gran Slam en su carrera con una victoria esta semana en el Campeonato de la PGA, que se disputa en Charlotte.

Spieth, de 24 años, podría unirse a Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player y Gene Sarazen en la selecta lista de aquellos que han ganado el Masters, US Open, British Open y el Campeonato de la PGA, los cuatro torneos grandes del golf.

Ganar este torneo le daría a Spieth, quien capturó el Masters 2015 y el US Open, el Slam Career a los 24 años y 17 días, la posibilidad de romper la marca de su compatriota Woods, quien con 24 años y 6 meses ganó el British Open de 2000 para coleccionar los cuatro torneos mayores.

"Mi objetivo no es completar el Gran Slam", afirmó Spieth. "Mi enfoque está en (ganar) el Campeonato de la PGA".

"Si estoy sano y juego bien tendré muchas posibilidades de ganar, pero no tiene que ser este año, si es este año y sucede, genial", añadió.

Spieth agregó que "creo que lo haré algún día, así que si sucede esta semana, entonces fantástico, y si no lo hago, entonces no va a ser un gran problema porque sé que tengo muchas oportunidades más adelante".

El último torneo del Gran Slam de 2017 se llevará a cabo de jueves a domingo en los links de Quail Hollow.

Este es un campo en el que el norirlandés Rory McIlroy, en busca ahora de su quinto triunfo en torneos mayores, ha tenido mucho éxito.

Ganó el PGA Wells Fargo Championship en Quail Hollow en 2010 y 2015 y terminó segundo en 2012.

"Estoy emocionado de volver a Quail Hollow", dijo McIlroy. "Es uno de esos cursos que he tenido mucho éxito en el pasado. He jugado bien aquí, básicamente, cada vez que he ido".

McIlroy ha ganado el Campeonato de la PGA en 2011, 2012 y 2014 y el Abierto Británico también en 2014.

Spieth está en una lista con el etadounidense Phil Mickelson y otros 11 golfistas que han ganado tres de los cuatro majors.

Él sabe que el siguiente paso para unirse a Nicklaus, Woods, Player, Hogan y Sarazen es enorme.

"Estar en esa compañía, sin duda, es absolutamente increíble y ciertamente lo aprecio", dijo Spieth.

El argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas serán los únicos latinoamericanos que disputarán el Campeonato de la PGA.

También estarán presentes en el torneo los españoles Pablo Larrazabal, Sergio García, Jon Rahm y Rafa Cabrera Bello.