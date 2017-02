Joseph Cox debuta con doblete en triunfo del Envigado

Con dos goles del panameño Joseph Cox, el Envigado empezó con el pie derecho en la liga colombiana de fútbol al derrotar este domingo al Deportivo Cali 2-0.

Cox, quien está en préstamo en el equipo naranja, abrió el marcador al minuto 9 del partido y cerró la cuenta definitiva para su equipo al 51.

“Gracias a Dios, se me dio la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano con doblete para mi equipo. Cuando llegué, me propuse quedarme y el grupo me recibió con cariño”, fue lo que comentó el atacante Atena 2, reportó el portal FútbolRed.

Cox, de 22 años, llegó esta temporada al fútbol colombiano procedente del Árabe Unido y, tras probarse en la pretemporada, logró ganarse la confianza del alto mando del club.

“Estoy un año a préstamo y quiero hacer las cosas bien acá. Blas Pérez me habló muy bien del club y de la ciudad. Vine a Envigado a hacer goles y darle alegrías a la afición”, agregó.