Juan Ramón Solís dice que el Bolillo Gómez debiera enfocarse en lo deportivo

El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís, quiere escuchar del técnico de la selección nacional Hernán Dario Bolillo Gómez, que se van a continuar con los microciclos en la selección, más que estar escuchando declaraciones suyas donde habla de de que en la selección no se admitirán jugadores-dirigentes.

El Bolillo Gómez dijo el martes en Rpctv.com, que "ese tema me parece bien incómodo, o eres un jugador de fútbol o eres directivo, si yo encuentro que en la selección hay jugadores que quieren ser directivos no pueden estar con nosotros, que se dediquen a directivos y no es el momento que un jugador esté pensando en eso ahora si la federación tiene sus directivos hasta 2018".

"Yo no voy a aceptar eso, si me doy cuenta que un jugador de la selección de Panamá está trabajando en eso, hablo con él, llegamos a un acuerdo y no puede estar en la selección. O somos futbolistas o somos directivos una de dos. Si es directivo le doy la mano porque todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero si estás en la selección es jugador de fútbol y no puede ir en contra de la federación y en contra del técnico de la federación", enfatizó el técnico colombiano en Rpctv.com.

El presidente de AFUTPA señaló en el programa "Toca y Muévete", de Kontrol Stéreo 89.7, que más que este tipo de declaraciones lo que le gustaría escuchar del técnico de la selección es que vaya a empezar un microciclo "y perdone que se lo diga, porque no me gusta meterme en el trabajo de los demás, pero que empiece a enfocarse con los jugadores locales para tratar de llevarlos a nivel de selecciones, eso es lo que me gustaría escuchar del técnico".

Solís dijo que no sabía el porqué de esas declaraciones. "Me parece extraño porque deja abierto todo a la especulación".

El presidente de la Afutpa consideró que el técnico debiera enfocarse en lo deportivo y no dar este tipo de declaraciones, "porque ha habido momentos en que él interviene en cosas que no le corresponden, como el caso cuando se dio el tema de la imagen de los jugadores en el álbum de Panini para la Copa América Centenario, cuando intervino en un tema de dinero que no le correspondía como tal".

"Esos son los detalles que llaman la atención de un entrenador con tanta trayectoria", dijo Solís, aduciendo que se ha dado otros casos en que cuando la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) está en "cualquier tipo de aprietos lo utilizan para que ejerza cualquier tipo de presión sobre los jugadores".

Solís, Felipe Baloy y Gabriel Gómez son dueños del Bagoso, que hace días sufrió una sanción de la Fepafut que le impidió jugar la final de la Copa Rommel Fernández. El capitán de la selección mostró su malestar a través de las redes sociales.

Pese a que las declaraciones del Bolillo Gómez no hablan de nombres, Solís dijo que Baloy, Gómez y el resto de los jugadores de la selección, más que jugadores son seres humanos con sentimientos y tienen derecho de hacer los que ellos piensen para un futuro, "porque en el caso de nuestra asociación cualquier jugador puede llegar a ser parte de la junta directiva de la Afutpa".

La selección nacional jugará ante Costa Rica, en San José, el próximo 8 de junio, su quinto partido de la eliminatoria con miras a Rusia 2018 y cinco días después recibirá a Honduras, en el Rommel Fernández.