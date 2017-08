Naomi Osaka elimina a Angelique Kerber en primera ronda del US Open

Angelique Kerber se fue del US Open del año pasado en la cima del tenis femenino, con su segundo título de Grand Slam y el primer puesto del ranking mundial en el bolsillo. Este año, la alemana se despidió de Flushing Meadows después de un solo partido, y repleta de incertidumbre sobre una mala racha que ha durado casi toda la temporada.

La sexta preclasificada cayó el martes 6-3, 6-1 ante la japonesa Naomi Osaka y se convirtió en la primera campeona defensora del Abierto de Estados Unidos que es eliminada en la primera ronda en los últimos 12 años. "Creo que no fue mi día. No fue mi día, para nada”, afirmó Kerber.

La nipona, de 19 años, demoró una hora y cinco minutos en desmantelar a su rival para acceder a segunda ronda."No me puedo creer. Angelique es una muy fuerte jugadora, pero hoy me sentí bien. Las cosas me salieron mejor que a ella", dijo.

En realidad, no ha sido su año. Kerber también quedará fuera del top-10 del ranking mundial después de su revés ante una oponente de 19 años que ocupa el puesto 45 de la clasificación de la WTA.

Después de un 2016 de ensueño, cuando también ganó el Abierto de Australia y perdió ante Serena Williams en la final de Wimbledon, este año Kerber fue eliminada en la primera ronda del Abierto de Francia y no tiene un solo título en el circuito.

Kerber afirmó que ha estado practicando bien y que llegó a Nueva York llena de confianza, a pesar de algunas lesiones menores que la han afectado durante la temporada.

Osaka estuvo muy relajada y logró doblegar a una de las mejores del mundo en dos sets.

"Soy la misma jugadora y la misma persona”, comentó. “Así que creo que simplemente que este año estoy teniendo dificultades, mientras que el año pasado jugué bien desde el principio”.

Kerber y Osaka jugaron con el techo cerrado en el estadio Arthur Ashe, durante una jornada lluviosa en la que fueron suspendidos todos los partidos en el resto de las canchas al aire libre.