Kimi Raikkonen marcó el mejor tiempo en la sesión matinal en Montmeló

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) firmó en la mañana de este jueves 2 de marzo el mejor tiempo provisional de la 4ª jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. No obstante, esta sesión matinal no aportó elementos significativos en cuanto a tiempos realizados.

Pirelli quería recopilar datos sobre el comportamiento de sus neumáticos medios y lluvia, por lo que ocho camiones cisternas regaron la pista abundantemente entre la noche del miércoles y la reanudación de los entrenamientos este jueves.

Una vez seca la pista, la mayor parte de los pilotos calzaron neumáticos blandos, e incluso superblandos en el caso del francés Romain Grosjean (Haas) y ultrablandos en el del belga Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda).El gran favorito para la temporada 2017 que está a punto de empezar, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no pudo salir a pista.

"Unos problemas eléctricos nos han obligado a quedarnos en el garaje esta mañana, así que, junto con el equipo, he decidido no pilotar hoy porque no habría aprendido mucho", dijo en su cuenta de Twitter.

"Es una pena no salir a pista, pero los últimos días han sido estupendos", añadió el triple campeón del mundo.

Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, dio algunas vueltas, momento en el que Pirelli anunció que se volvería a regar la pista durante la pausa.

Un poco antes, la escudería Williams también se vio forzada a renunciar a los entrenamientos del jueves después que el FW40 resultara muy dañado en la tarde del miércoles en un accidente del piloto canadiense Lance Stroll.

Esta primera tanda de entrenamientos de pretemporada finalizará este jueves, antes de que la próxima semana se lleve a cabo una segunda tanda en el mismo circuito, de martes a viernes.