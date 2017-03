Kisner y Hoffman comparten la punta en Bay Hill

Charley Hoffman terminó mejor de lo que empezó, con tres birdies seguidos, para alcanzar a Kevin Kisner en la punta del torneo de Bay Hill. En contraste, el argentino Emiliano Grillo comenzó mal y cerró peor.

Hoffman firmó una tarjeta de 71 golpes, uno debajo del par, está igualado con Kisner en 205, 11 bajo par. Desde el rough, en su camino al hoyo 18, Hoffman logró un estupendo tiro con el hierro 7, pese a que un árbol le obstruía la trayectoria. Se anotó ahí su tercer birdie, ante la ovación del público. "Creo que me lo robé en el 18", comentó.

Kisner, quien comenzó a encontrar su forma en el momento oportuno, hilo también tres birdies a la mitad de la ronda para tomar el control. Tuvo putt para birdie en 16 de los 18 hoyos.

En el 18, permitió que Hoffman le diera alcance, al requerir tres putts para bogey y una tarjeta de 68.

A tres impactos de la cima marchan Tyrrell Hatton (67), Marc Leishman (71) y Matt Fitzpatrick (72).

El torneo lleva el nombre de Arnold Palmer, quien falleció el año pasado.

El ganador se llevará un suéter como los que solía vestir Palmer, en vez del saco azul que se entregaba antes.

Hoffman no tiene uno de esos suéteres, y no tiene previsto usarlo, ni siquiera si gana. "No soy de este tipo de prendas, ojalá que consiga una", indicó. "Y no estará en el armario, sino en una pared".

Grillo no tendrá que preocuparse por dónde poner el suéter. Abrió con un par de bogeys y envió al agua dos pelotas y un palo.

En su primer tiro de aproximación al hoyo 6, par cinco, se quedó corto y lo envió al agua. En el siguiente, unos 10 metros más cerca, le pasó lo mismo. Realizó un intento más, y cuando la pelota estaba todavía en el aire, el argentino arrojó su palo al lago.

Requirió nueve golpes para ese hoyo. En el 16 sumergió otra pelota. Terminó con una tarjeta de 78 golpes, a ocho de la punta.