Kittel gana etapa 11 y Froome sigue de líder

Antes de dos días de extenuantes escaladas, los principales candidatos al título del Tour de Francia esperaban que este miércoles fuese un día tranquilo sin tener que exigirse mucho.

Nada de eso. En vez de tener lo que los ciclistas llaman un día de “transición”, un recorrido más cómodo en la antesala de los Pirineos, la etapa 11 resultó ser toda una batalla después que una serie de choques dejaron a varios ciclistas magullados.

El velocista alemán Marcel Kittel logró mantenerse al margen de los problemas y ganó la etapa de 203.5 kilómetros entre Eymet y Pau con un esprint hasta la meta, para acumular cinco triunfos en este Tour.

Sin embargo, el francés Romain Bardet, tercero en la clasificación general que encabeza Chris Froome, no fue tan afortunado y sufrió una caída en la que se lastimó una rodilla.

El ciclista del equipo AG2R La Mondiale pudo continuar y no perdió tiempo. "Fue un día lleno de nervios, y me vi involucrado en un choque”, dijo Bardet, quien intenta convertirse en el primer francés que gana el Tour desde Bernard Hinault en 1985. “Nunca es agradable caerse, así que solo tengo que superarlo y aguardar por días mejores”.

Alberto Contador también chocó cuando faltaban unos 20 kilómetros, mientras que Fabio Aru, segundo en la general, perdió a uno de sus compañeros del equipo Astana cuando Dario Cataldo tuvo que retirarse por una fractura de muñeca tras otro accidente en la zona de alimentación a mitad de la etapa.

Jakob Fuglsang, quinto en la general y otro ciclista de Astana que se espera que sea protagonista en las montañas, también se vio involucrado en el mismo choque.

Aunque pudo cruzar la meta, el director del equipo Dmitry Fofonov indicó que tiene una lesión de muñeca. “Fue un día escabroso”, resumió Froome sobre los choques. “Afortunadamente todo estuvo bien de nuestra parte”.

Froome mantuvo su delantera intacta antes de entrar en los Pirineos. El británico aventaja a Aru por 18 segundos, y a Bardet por 51.

