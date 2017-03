Mariano Rivera recibe elogios por parte de Donald Trump

El exlanzador panameño Mariano Rivera recibió elogios por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ambos compartieron mesa en un evento especial con fines sociales.

Era una sesión sobre los programas para combatir el abuso de drogas y cuando el excerrador de los Yankees de Nueva York se presentó, en nombre de su fundación, el mandatario estadounidense aprovechó para bromear con el panameño y expresarle algunas palabras de elogio.

“Podríamos usarlo ahora. Creo que ganarías 100 millones de dólares al año”, afirmó riéndose Trump, lo cual fue celebrado por el resto de los presentes en el acto que se llevó a cabo en la Casa Blanca.

"Vi durante muchos años a Mariano. George [Steinbrenner] siempre se sintió bien cuando Mariano estaba lanzando. Nunca tuvo que preocuparse”, afirmó Trump sobre la dicha que tenía el dueño de los Yankees de tener al istmeño en su equipo.

El presidente de Estados Unidos siguió bromeando y le preguntaba a Rivera si sabía cuántos bates había quebrado y el canalero le contesto “que muchos”.

“Gracias. Gran honor”, agregó Trump.

Mariano Rivera se retiró del béisbol de las Grandes Li gas en 2013, después de 19 temporadas, todas con los Yankees, y tiene el récord histórico de más juegos salvados con 652.

Mariano Rivera introduces himself at WH opioid event & Trump quickly jumps in:"Oh they could use you now! I think you'd make $100M/yr now!" pic.twitter.com/NQ8OYFCTgg