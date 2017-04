Matthews gana primera etapa de la Vuelta al País Vasco

El australiano Michael Matthews (Sunweb) ganó este lunes al sprint la primera etapa de la Vuelta al País Vasco disputada entre Pamplona y Sarriguren, convirtiéndose en el primer líder de la carrera.

Matthews, que invirtió un tiempo de 3 horas 45.7 minutos en recorrer los 153.3 km de la etapa se impuso en la línea de meta de Sarriguren por delante de sus compatriotas Jay McCarthy (Bora) y Simon Gerrans (Orica), ambos con el mismo crono que el ganador.

Uno de los principales favoritos de esta Vuelta, el español Alberto Contador (Trek), sufrió una caída en el último kilómetro de la etapa, por lo que al final se le dio el mismo tiempo que al ganador.

"He salvado el día con tranquilidad, ya que la caída no afecta para la clasificación, no ha habido problema. No me duele nada, de momento", afirmó Contador tras la carrera.

Al igual que Contador, otros favoritos como Alejandro Valverde (Movistar) o el francés Romain Bardet (AG2R) entraron en el mismo tiempo que el ganador a la espera de etapas más complicadas.

La jornada que abrió la Vuelta al País Vasco comenzó en la vecina región de Navarra y se vio marcada por la pronta escapada de los españoles Igor Antón (Dimension Data) y Lluis Mas (Caja Rural), y el francés Yoann Bagot (Cofidis), que llegaron a tener hasta cuatro minutos de ventaja pero fueron cazados a una veintena de kilómetros de la meta.

A poco menos de cinco kilómetros, el francés Julian Alaphilippe (Quick-Step) saltó del pelotón y logró abrir un hueco, hasta que un pinchazo a 2.4 km de la llegada acabó con sus esperanzas y le hizo perder más de dos minutos.

La etapa se decidió a la salida de una difícil curva a 250 metros de la llegada, de la que ya salió con algo de ventaja Matthews, que logró así su primera victoria de la temporada.

Este martes tendrá lugar la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco de 173.4 entre Pamplona y Elciego con sólo dos pequeños altos de segunda y tercera categoría, por lo que el ganador probablemente volverá a decidirse al sprint.