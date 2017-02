Miguel Montero se prepara para nueva campaña con los Cachorros

Miguel Montero conectó uno de los hits más importantes de la campaña de los Cachorros de Chicago hacia el campeonato, en el partido que lo decidió todo, y ahora se prepara de nuevo para una vida como receptor de reserva.

No es fácil para un competidor que solamente quiere jugar todos los días. Montero se imagina que estará tras el plato una o dos veces por semana -cuando el titular Wilson Contreras necesite un descanso-, no el papel ideal para el veterano receptor ni lo que se imaginó cuando llegó a los Cachorros procedente de Arizona en 2015.

"Obviamente, fue duro", afirmó el venezolano Montero. "Es difícil, porque cuando llegase en un cambio aquí se supone que seas el receptor regular, ¿no es cierto? Y entonces llegas y solamente estás alternando y ni siquiera de forma justa porque Jon Lester es uno de los abridores y él tiene su receptor personal. Así que hay ocasiones en las que no jugué durante cuatro días. Es difícil mantener el impulso como bateador porque juegas un día y bateas tres hits y entonces vas a la banca por los próximos cuatro. ¿Cómo puedes mantener la buena racha? Es difícil".

"Pero así son las cosas. Este es un nuevo año, una nueva aventura, me imagino. Veremos qué pasa".

El receptor de 33 años no ocultó sus frustraciones al final del año pasado. "Yo esperaba ser tratado un poco mejor", afirmó en el programa radial Waddle and Silvy en ESPN 1000 — sobre cómo fue usado en la postemporada y la falta de comunicación que hubo. El día del Desfile de la Victoria de los Cachorros, ni más ni menos.

Montero comenzó la campaña de 2016 como catcher titular y fue necesitado regularmente cuando el jardinero izquierdo Kyle Schwarber sufrió una devastadora lesión en la rodilla en una colisión con Dexter Fowler.

Schwarber también trabajará algo tras el plato esta primavera, mientras sigue su proceso de recuperación.

Montero no sonó exactamente satisfecho el miércoles cuando arrancó los entrenamientos de primavera con los campeones.

"Todo lo que me importa ahora son mis compañeros", dijo Montero, que esta campaña ganará 14 millones de dólares. "No me importa lo demás, para ser honesto".

El sencillo de Montero ante Bryan Shaw en el décimo inning del séptimo juego de la Serie Mundial contra Cleveland terminó la larga sequía de campeonatos de los Cachorros. "Mira, no ganamos el cetro sin él", dijo el piloto Joe Maddon.

Hasta el miércoles, Montero y Maddon aún no habían hablado. Pero Maddon no está preocupado de que haya que reparar algo entre ellos.

"Sé que al final de la campaña él no estaba feliz con el papel que tuvo en los playoff, sin embargo, lo habíamos discutido previamente. Yo siempre estoy dispuesto a discusiones, pero, honestamente, no pienso que ahora él esté tan molesto con nada, dijo Maddon.

"Es una de esas cosas que, me parece, son exageradas. Entiendo que atrae atención. Pero a fin de cuentas, yo tengo un gran respeto por él. Él es una gran parte de lo que vamos a hacer de nuevo este año. Fue muy importante en nuestro éxito al final de la campaña pasada".