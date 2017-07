Morata pasa el examen médico con el Chelsea

El delantero español Álvaro Morata superó el examen médico con su nuevo club, el Chelsea, según anunció este viernes la cadena Sky Sports News.

+ info Real Madrid y Chelsea oficializan su acuerdo para traspaso de Morata

Está previsto que el futbolista, de 24 años y ex del Real Madrid, vuele hacia Singapur para unirse al resto de sus nuevos compañeros, de gira de pretemporada en Asia, y que el viernes se enfrentan al Arsenal en Pekín.

Morata -cuyo traspaso ha sido cifrado en unos 80 millones de dólares- podría debutar con los Blues el próximo martes, en un partido amistoso frente al Bayern Múnich.

Morata regresó al Real Madrid hace un año después de pasar por Juventus. La pasada temporada logró 20 tantos en 43 partidos y conquistó la Liga de Campeones y la Liga española.

En el Chelsea debería servir de reemplazo a su compatriota Diego Costa, que no entra en los planes del entrenador Antonio Conte.

Conte ya había sido el valedor de Morata en su fichaje por el Juventus en 2014, aunque no pudieron trabajar juntos porque poco después el técnico llegó a un acuerdo para entrenar a la selección de Italia.

"Estoy en deuda con él porque fue el técnico que más ha confiado en mí, el que más me ha querido y el que me hizo sentir que podía jugar al más alto nivel", declaró en abril el futbolista al diario británico The Guardian en referencia al técnico italiano.